Halkı görmeyenler kendi derdinde

Ülke sorunlarının muhalefet partileri tarafından Meclis’e taşınması AKP-MHP ittifakının ardı ardına verdiği ret oylarıyla görmezden geliniyor. Meclis çoğunluğunu kullanan iktidar ve ortağı ise çıkarlarının derdinde.

Politika Servisi

AKP iktidarının ülke içerisinde yarattığı yıkım her gün biraz daha artarken halkın sorunlarına çözüm üretemeyen iktidar sistemin ‘revize’ edilmesi, Anayasa değişikliği tartışmaları ile toplumun gerçek sorunlarını gizlemeye çalışıyor. AKP-MHP ittifakı bir taraftan yeni dönem siyasetinde kendine yol ararken diğer taraftan ülkenin sorunlarına karşı ise kayıtsız.

Son 1 ayda Meclis’e sunulan, yargı krizinden kara paraya, barınma krizinden öğrencilerin KYK yurtlarındaki yaşadığı sorunlara kadar birçok soru önergesi AKP-MHP işbirliği ile reddedildi.

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BARINMA KRİZİ VE FAHİŞ KİRA ARTIŞLARI

Ülkenin dört bir tarafında artan kira artışları halkı ekonomik bir kıskaca sokarken kiracı ve ev sahipleri arasında da bir çatışma ortamına neden oldu. İYİ Parti’nin barınma krizi ve konu ile ilgili yaşanan mağduriyetleri araştırma önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçen hafta yaptığı konuşmada bütün sorumluluğu ev sahiplerine attı. Erdoğan’ın ‘ev sahiplerinin insaf dışı uygulamalarını bir kenara koyamayız. Siz de vicdan var mı?’ açıklaması dikkat çekti.

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KADINA YÖNELİK ŞİDDET

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesi HEDEP vekillerinin Meclis’e taşıdığı araştırma önergesi AKP-MHP işbirliği ile reddedildi. 25 Kasım’da konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı çevrelerin ‘aile yapısına’ saldırıda bulunduğunu belirtti. Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin olumsuz bir sonuç yaratmadığını iddia etti. Erdoğan, kadınlara yönelik şiddetle mücadele ettiklerini savunurken Meclis’e sunulan kadınlara yönelik şiddetin araştırma önergesi ise engellendi.

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İSRAİL’E GÖNDERİLEN MALLAR

İsrail’in Gazze’ye saldırılarının ardından kürsü konuşmalarında kınamaktan öteye tepki göstermeyen AKP iktidarının aldığı pozisyon tartışılmaya devam ederken Saadet Partisi’nin Türkiye’nin İsrail’e gönderdiği malların içeriği ve miktarı ile Gazze’deki durum üzerindeki etkisinin tespitiyle ilgili araştırma önergesi de AKP-MHP’nin engellemesine takıldı. Konuya ilişkin konuşan HEDEP Van Milletvekili Mahmut Dindar, Türkiye dâhil birçok devletin gerekli diplomatik ve siyasi girişimleri ortaya koyamadığını vurgularken CHP’li Yunus Emre ise Türkiye’nin İsrail’e 1 yılda 1,4 milyar dolar çelik ihraç ettiğini, İsrail’in kullandığı çeliğin yüzde 65’inin ise Türkiye tarafından tedarik edildiğini söyledi.

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KYK YURTLARINDAKİ CAN GÜVENLİĞİ

Aydın’da bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör bakımlarının yapılmaması sonucu hayatını kaybeden bir öğrencinin ardından KYK yurtlarında bulunan öğrencilerin yaşadığı koşullar bir kez daha gün yüzüne çıktı. Ülkenin birçok yerinde öğrenciler sıra arkadaşlarının katledilmesini protesto ederken CHP’nin KYK yurtlarındaki sağlık ve can güvenliği sorunlarının araştırılmasına ilişkin Meclis araştırma önergesi de AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

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KARAPARA

Halkın alım gücünün gün geçtikçe düştüğü, üniversite gençlerinin işçileştiği, emeklilerin geçim derdi içerisinde savrulduğu, yoksulluk sınırının 50 bin TL’yi bulduğu ülke şartlarında çete, mafyalar kol gezmeye devam ediyor. HEDEP’in, Dilan ve Engin Polat çiftçiyle gündeme gelen sosyal medya fenomenlerinin “kara para akladığı” iddialarının araştırılması için verdiği araştırma önergesi de AKP-MHP oylarıyla reddedildi.

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ÖĞRETMENLERİN SORUNLARI

İYİ Parti tarafından öğretmenlerin atama ve sorunları için verilen önerge de AKP-MHP oylarıyla reddedildi. HEDEP İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, “Öğretmenler geçinemediğini haykırıyor; kiraların 12 bin lira olduğu bir yerde, öğretmen arkadaşların bu kadar az bir gelirle geçinebilmesini nasıl bekliyorsunuz? Ücretli, sözleşmeli öğretmenlerin hayatını anlatmaya bile saatlerimiz yetmez çünkü onlar bakımından da kar tatillerinde, resmî tatillerde ya da ücretli olarak verilen şeylerde hiçbir şekilde gelirleri yok” dedi.