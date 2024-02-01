Halkın iradesine hançer vurulamaz

Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren demokratik kitle örgütleri, kararın “Anayasa’ya darbe” olduğunu vurguladı. CHP ise ertelediği ‘Anayasa Mitingi’ni önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

Haber Merkezi

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hak ihlali kararına rağmen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinin yankıları sürüyor. Demokratik kitle örgütleri ve muhalefet partileri Anayasa’ya yapılan müdahaleyi ‘darbe’ olarak nitelendirirken Atalay’ın avukatları bir kez daha AYM’ye başvuracak. CHP ise Pençe Kilit Harekat bölgesinde askerlerin yaşamını yitirmesinin ardından ertelediği ‘Anayasa Mitingi’ni önümüzdeki hafta gerçekleştirecek.

Atalay kararına tepki gösteren Türkiye Barolar Birliği (TBB) “Yaşanan süreç yeni bir anayasa ihtiyacını değil tam aksine yıllardır süren 'Anayasasızlaşma' sorunumuzun Meclis çatısı altında vücut bulduğunu göstermektedir” açıklamasını yaptı. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: “AYM’nin hak ihlali tespiti yaparak yeniden yargılama yönündeki kararına rağmen Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’yı ihlal eden hukuk dışı uygulamasına, kararı yüce Meclis çatısı altında okutarak ortak olmak, milli iradeyi, demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü yok saymaktır. TBB, hukukun üstünlüğü mücadelesine, dün olduğu gibi bugün de büyük bir kararlılıkla sahip çıkmaya devam edecektir.”

GEZİ HALKIN İSYANIDIR

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da TBMM’de konuya ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Günaydın, "Gezi davası hukuki değil, siyasi bir davadır. Gezi bir direniştir, halk protestosudur. Ortaya çıkan kamu zararı ve benzer görüntülerin yargılanan arkadaşlarımızla ilişkisine dair bir kanıt, bir tanık beyanı söz konusu değildir. Adeta sanıktan delile gitme yöntemi ile siyasi bir öç alınmaktadır” diye konuştu.

"Bozdağ, TBMM'deki yuhalamalar üzerine 'Çalışma imkânı görmediğimden genel kurulu kapatıyorum' dedi. Usulü ve Anayasa'yı bu kadar bilen Bozdağ, neden Can Atalay'a yönelik Yargıtay kararını okurken sükûneti sağlamadı?” diyen Günaydın şöyle konuştu: “Kâtibin okuduğu Yargıtay kararı duyulmadı, kararın sağlayıcılığı yok. Şunu söyleyeyim, ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar"

CHP Lideri Özgür Özel’in asker kayıpları nedeniyle ertelediği ‘Anayasa Mitingi’ ne de değinen Günaydın, önümüzdeki hafta mitingi yapacağız” dedi.

CHP'NİN İTİRAZI REDDEDİLDİ

CHP'nin, Can Atalay hakkındaki Yargıtay kararı okunurken yaşanan protestolar nedeniyle kararın duyulmadığı, bu nedenle geçersiz sayılması gerektiğine ilişkin usul itirazı ise reddedildi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Kesin hüküm okundu, karar tutanağa geçirildi" ifadeleriyle itirazı reddetti.

Meclis’te okunan kararı değerlendiren Can Atalay’ın avukatı Deniz Özen, "Öncelikle bu karar yok hükmündedir. AYM’nin iki kere hak ihlali kararına rağmen Can’ın milletvekilliğini almaya kalktılar. Bu karar hukukun ortadan kaldırmaktan başka bir şey ifade etmiyor” dedi.

Bir kez daha AYM’ye başvuru yapacaklarını dile getiren Özen şu ifadelere yer verdi: “Daha önce 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hak ihlali kararını Yargıtay’a göndermesine yönelik yaptığımız başvuru ile Yargıtay’ın AYM’nin kararına uymamasına yönelik başvurularımızda hâlâ karar çıkmadığını belirtmek gerekir. Bu süreçte de Meclis’te okunan bu karara yönelik bir kez daha AYM’ye itiraz etmeye hazırlanıyoruz. 7 günlük itiraz süremizi kullanacağız. Bu sefer ki fark bu itirazımız kabul görürse Gergerlioğlu ve Berberoğlu’nda olduğu gibi Meclis’in milletvekili sıfatını tekrar iade etmesi gerekecek ve kararın Yargıtay’a gitme gibi bir zorunluluğu olmayacak. Ancak bahsettiğim başvurulardan herhangi birinden lehimize çıkacak bir karar bile Can’ın milletvekilliğine geri dönmesi için yeterli olacaktır. Yapılan bu hukuksuzluğa karşı mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

Muhalefet milletvekilleri, Atalay kararını protesto etmişti.

ÇAĞRILARA TEHDİT

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği düşürülen Atalay hakkında muhalefet partilerinin yaptığı eylem çağrılarını hedef aldı.

Destici "Şimdi yeni bir ayaklanma çağrısı yapanlar, her alanda bedelini ödeyeceklerini unutmasınlar" diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Atalay hakkında verilen milletvekilliğinin düşürülmesi kararını protesto çağrıları yapanları tehdit etti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararla, Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine Yılmaz Akçil atandı. Böylece salt çoğunluk (15 üyeden 8’i) doğrudan Erdoğan tarafından atanmış isimlerden oluştu.

Akçil’in başkanı olduğu dönemde Danıştay 10’uncu Dairesi, Ayasofya’yı müze yapan 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek ibadete açılması önündeki engeli kaldırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılması kararını imzaladı. Böylece Ayasofya Danıştay aracılığı ile ibadete açılmış oldu.

Akçil’in hatırlandığı bir diğer önemli gelişme de İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dair karar. İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla feshedilmesi kararı da Akçil’in başkanlığını yaptığı Danıştay 10. Daire tarafından hukuka uygun bulunmuştu.

Akçil’in adı, 10 Ekim Ankara Katliamı’nda tazminatları düşüren, kamu sorumluluğunun üzerini örten kararda da yer alıyordu.