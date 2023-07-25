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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.

Güncel
  • 25.07.2023 15:06
  • Giriş: 25.07.2023 15:06
  • Güncelleme: 25.07.2023 17:40
Kaynak: AA
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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ÇADIR VE KONTEYNERDE HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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