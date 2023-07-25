Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay’ın Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu.

Güncel 25.07.2023 15:06 Giriş: 25.07.2023 15:06

Güncelleme: 25.07.2023 17:40 Kaynak: AA

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