HEDEP'ten yerel seçim açıklaması: Batı illerinde ittifaka açığız

HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin yerel seçime ilişkin politikasını açıkladı. Batı illerinde ittifaka açık olduklarını belirten Hatimoğulları, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine de tepki gösterdi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Adana'da yerel seçimlere ve olası ittifaklara ilişkin açıklama yaptı.

Artı Gerçek'in aktardığına göre Adana'da konuşan Hatimoğulları, "Birinci, ikinci olduğumuz bölgelerde kendin adaylarımız ile seçime gireceğiz. Batı illerinde ise ittifaka açığız" dedi.

SAMAST'IN TAHLİYESİNE TEPKİ

Agos Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'ın tahliye edilmesine tepki gösteren HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Hrant Dink şunu söylüyordu: 'Bu ülkede güvercin ürkekliğiyle yaşıyorum ama biliyorum ki bu toplumda güvercinlere güvercinlere dokunmazlar' demişti. Ama Hrant Dink'e dokundular.

'ERMENİ TOPLUMUNDAN BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLİYORUZ'

Biz o güvercini, güvercin ürkekliğiyle yaşayan gazeteciyi koruyamadık. Bundan dolayı hepimiz vicdanen huzursuz ve rahatsızız. Ve Hrant Dink'ten, ailesinden, Ermeni toplumundan binlerce kez özür diliyoruz. Biz Hrant Dink'i koruyamadık" diye konuştu.

"ATALAY, DEMİRTAŞ, YÜKSEKDAĞ'I CEZAEVİNDE BIRAKAN ANLAYIŞ SAMAST'I SALIVERDİ"

Samast'ın tahliyesini, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında devam eden yargı krizinin, yargı darbesinin ürünü olarak gördüklerini söyleyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"AYM'nin kararına karşı çıkarak Yargıtay, aslında yargıda büyük bir krizi bize göstermiş oldu, aslına bu kriz vardı. Ve sevgili Can Atalay Hatay halkı tarafından, deprem bölgesi olan Hatay bölgesinden seçilmiş bir milletvekili olarak hâlâ cezaevinde olmasını kabul etmemiz mümkün değil. AİHM kararlarına rağmen sevgili Selahattin Demirtaş'ı, Figen Yüksekdağ'ı ve arkadaşlarını cezaevinde bırakan anlayış ne yazık ki Ogün Samast gibi katilleri salıvermiştir. İşte yargıda çürümüşlüğün, yargıda koKuşmuşluğun geldiği nokta .Yargı geçmişte çok mu bağımsızdı, elbette değildi. Ama yargı hiçbir zaman bu kadar kılıfına bile uydurma gereği duymadan, bu kadar açıktan anayasayı ihlal etmemişti."

"KAZANILMIŞ BELEDİYELERİ KAYYUMUN ELİNDEN ALACAĞIZ"

Hatimoğlulları'nın seçimelere ilişkin kayyum ve ittifak açıklamaları ise şu şekilde:

"Az farkla kaybettiğimiz belediyeleri kazanacağız. Kazanılmış belediyeleri de kayyımın elinden söke söke alacağız. Bütün yerellerimizde belediye eş başkanlarımızın ve Meclis üyelerimizi ön seçimle belirleyeceğiz. Bütün bunların detaylı çalışmasını seçim komisyonumuz şu an yürütüyor.

'MUHALEFETİ YANIMIZDA OLMAMAKLA ELEŞTİRİYORUZ'

Batıda 2019 yılında belirlemiş olduğumuz seçim stratejisi büyükşehir belediyelerinin ana muha'lefet tarafından kazanılmasına katkı sağladı. Bütün büyük şehirler HDP'nin vermiş olduğu katkıyla kazanılmış oldu. Mayıs seçimlerinde aday çıkarmayarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekledik. Çünkü mevcut olan iktidarın gitmesi gerektiğini düşündük. Biz mevcut iktidarın gitmesi gerektiği konusunda aynı yerdeyiz. Rejimle ilgili eleştirilerimiz noktasında kesinlikle aynı yerdeyiz.

Fakat bu dönem şurada bir farklılık sergileyeceğiz; bizler bu ülkede HDP'nin kriminalize edildiği bir dönemde, HDP hakkında kapatılma davası açıldığı bir dönemde eş başkanlarının, milletvekillerinin, belediye başkanlarının, meclis üyelerinin tutuklandığı bir dönemde HDP'nin yanında açıkça olmak gerekiyor. Bizler muhalefeti yeterince yanımızda olmamakla eleştiriyoruz."