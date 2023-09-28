Hemşireler de yurtdışı yolunda

Türk Hemşireler Derneği'nin anketine göre, hemşirelerin yüzde 70’i yurtdışına göç etmek istiyor. Araştırmaya göre kendilerini değersiz hisseden hemşire sayısı giderek artarken, barınma sorunu da büyüyor.

Sibel BAHÇETEPE

Hemşireler çalışma koşullarının ağırlığı, maaşlarının yetersizliği, mobbing, liyakatsız atamalar gibi durumlara tepkili. Yurtdışına gitmek isteyen tecrübeli hemşire sayısının giderek arttığı belirtiliyor. Türk Hemşireler Derneği'nin yaptığı bir çalışma, hemşirelerin yüzde 70'inin yurtdışına gitmek istediğini ortaya koyarken, bir başka çalışma ise hemşirelerin kendilerini değersiz hissettiğini, barınma sorunlarının giderek artığını gösteriyor.

Türk Hemşireler Derneği Başkanı Doç. Dr. Azize Atlı Özbaş, yakın zamanda 8 binin üzerinde hemşireyle bir çalışma yaptıklarını ve “yurtdışına göç etmeyi düşünüyor musunuz?, "neden göç etmek istiyorsunuz?" gibi sorular yönelttiklerini belirterek “Hemşirelerin yüzde 70’inden fazlası 'fırsat bulsam başka ülkelere giderim' yanıtını verdi. Yakın zamanda yeni verilerde ortaya çıkacak" dedi. Bine yakın hemşire ile sorunları üzerine bir çalışma yaptıklarını anımsatan Özbaş “Hemşirelerin çoğu çalışma koşullarının olumsuzluğundan ve değersizlik hissini yoğun yaşadıklarından bahsetti" diye konuştu. Hemşirelerin refah düzeyi yüksek, güvenli çalışma ortamı olan ülkeleri daha çok tercih ettiğini kaydeden Özbaş, özetle şunları söyledi: "ABD, Kanada, İngiltere gibi ülkeler tercih edilen ülke sıralamasında üstlerde geliyor. İkinci sırada güvenli çalışma ortamı geliyor. Üçüncü olarak ise hemşirelik mesleğinin saygınlığı geliyor. Anketi cevaplayan hemşirelerin yüzde 90'ına yakını 'çalışma koşulları iyileştirilseydi burada kalmak isterdim' diyor. Yurtdışına gitmek isteyenlerin büyük çoğunluğu da tecrübeli hemşireler. Meslektaşlarımızın sorunları çözülemedi ve giderek de ağırlaşıyor."

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KAPI ÖNÜNE KONULDULAR

Hemşirelerin barınma sorunu ile de karşı karşıya olduğunu anlatan Özbaş, "Ankara'da orta düzeyde bir mahallede 100 metrekare civarında ortalama bir ev 15 bin liraya kiralanıyor. Antalya'da son bir yılda üç meslektaşlarımız nöbetten çıkınca, ev sahibi tarafından kapının önüne konulduğunu öğrendi. Yeni mezunlar artık büyükşehirlerde çalışmak istemiyor. Maaşlar, bazı şehirlerde kirayı bile karşılamıyor" dedi.

16 METREKARE TAM 4.475 LİRA

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Sabiha Akdeniz ise hemşirelerin ciddi barınma ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Hacettepe Üniversitesi içinde yer alan hemşirelik lojmanlarının öğrenci misafirhanesine dönüştürüldüğünü; 16,5 metrekare bir odanın aylık ücretinin 4 bin 475 TL olduğuna dikkat çeken Akdeniz, şöyle devam etti: "24 saat hizmet sunan sağlık çalışanlarına, kurumlar lojman tahsis etmek zorundaydı. Yönetmelik değiştirildi, zorunluluk ortadan kaldırıldı. Üniversite lojmanları, yüksek fiyatlarla öğrencilere tahsis edilmeye başlandı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi kampüsü içinde olan, öğrenci misafirhanesine dönüştürülen lojmanda, şu an 4 hemşire kalıyor. Fazla mesailer ve verilen ücret hemşirenin yemek ve yol ücretini dahi karşılamıyor. Büyük şehirlerde kiralar o kadar artık fazla tercih edilmiyor. 3. basamak tedavi hizmetleri sunan üniversite hastanelerini de hemşireler tercih etmemeye başladı."