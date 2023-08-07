Hindistan'ın uzay aracı yörüngeye yerleşti: Ay yüzeyinden yeni görüntüler

Hindistan'ın 'Chandarayaan-3' adlı uzay aracı, Ay yüzeyinden yeri görüntüler paylaştı. Ay'ın yörüngesine yerleşen aracın 23 Ağustos'ta Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

Hindistan'ın 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi. Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO), geçen cumartesi günü Ay yörüngesine giren Chandarayaan-3 uzay aracının yolladığı ilk görüntüleri paylaştı.

ISRO tarafından geliştirilen Chandrayaan-3, eski Hint-Avrupa dillerinden Sanskritçe'de 'yiğitlik' anlamına gelen Vikram adlı bir iniş modülü ve aynı dilde bilgelik anlamına gelen Pragyan adlı bir gezginden oluşuyor.

Uzay mekiği, iniş aracı ve bir de yüzeyde dolaşabilecek harici araçtan oluşan Chandrayaan-3'ün 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine de inmesi bekleniyor. Başarılı olması halinde Hindistan, Ay'ın güney kutbuna araç indiren ilk ülke olacak.

Hindistan'ın son girişimi dört yıl önce yer kontrolünün inişten birkaç dakika önce bağlantıyı kaybetmesiyle başarısızlığa uğramıştı.

HİNDİSTAN 4. ÜLKE OLACAK

Hindistan, bunu başardığı takdirde ABD, SSCB ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş yapmayı başaran dördüncü ülke olacak.