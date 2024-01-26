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İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, Akşener'in kendisi için kullandığı sözlere "Sizi en büyük adalet makamı olan kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Güncel
  • 26.01.2024 13:16
  • Giriş: 26.01.2024 13:16
  • Güncelleme: 26.01.2024 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi
Fotoğraf: AA

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesini İYİ Parti'den aralık ayında istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özkan, "Bu açıklamalarınızla ilgili hukuki süreç başlatmayıp, sizi en büyük adalet makamı olan kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, isim vermeden İbrahim Özkan'ı kastederek "İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir bu arkadaşımız. Müthiş bir sevgi sevda yaşıyor olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Böyle baktığınız zaman, yalancılık salaklık ve ahmaklıkla eş değerdir" demişti.

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