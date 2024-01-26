İbrahim Özkan'dan Meral Akşener'e 'salak ve ahmak' tepkisi

İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan, Akşener'in kendisi için kullandığı sözlere "Sizi en büyük adalet makamı olan kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" diyerek tepki gösterdi.

Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesini İYİ Parti'den aralık ayında istifa eden İBB Meclis Üyesi İbrahim Özkan, partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili sözlerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Özkan, "Bu açıklamalarınızla ilgili hukuki süreç başlatmayıp, sizi en büyük adalet makamı olan kamuoyunun vicdanına havale ediyorum" dedi.

Sn. Genel Başkanım

Şahsınıza herhangi bir kötü söylemim olmadı ve olmayacak.

Sizinle aynı fikirde olmadığım için sadece görüşlerimi açıkladım.

“Salak ve Ahmak” cümlelerini size yakıştıramadığımı belirtmek isterim.

Bu açıklamalarınızla ilgili hukuki süreç başlatmayıp, sizi en… pic.twitter.com/atP8ZEko5s — İbrahim ÖZKAN (@ibrahim_ozkan61) January 26, 2024

NE OLMUŞTU?

Meral Akşener, isim vermeden İbrahim Özkan'ı kastederek "İmamoğlu'nu çok seviyor olabilir bu arkadaşımız. Müthiş bir sevgi sevda yaşıyor olabilir. Ona da saygı duyuyorum. Böyle baktığınız zaman, yalancılık salaklık ve ahmaklıkla eş değerdir" demişti.