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İddia: İmamoğlu, değişim 'manifestosunu' 10 Ağustos'tan önce açıklamak istiyor

CHP'deki değişim tartışmalarının ana figürlerinden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, değişim manifestosunu 10 Ağustos'tan önce açıklamak istediği iddia edildi.

Güncel
  • 02.08.2023 09:18
  • Giriş: 02.08.2023 09:18
  • Güncelleme: 02.08.2023 09:43
Kaynak: Haber Merkezi
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İddia: İmamoğlu, değişim 'manifestosunu' 10 Ağustos'tan önce açıklamak istiyor

Seçim sonuçlarının ardından düzenli olarak 'değişim' söylemini öne çıkartan ve bu konuda çeşitli yazılı ve sözlü açıklamalar yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, değişim manifestosunu 10 Ağustos'tan önce açıklamak istediği öne sürüldü.

Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun yakın çevresine 10 Ağostos diye bir tarih belirtmediğini, ekibinin ise ilçe kongrelerinin başladığı tarih olan 5 Ağustos veya öncesinde açıklamanın yapılması gerektiği görüşünde olduğunu yazdı.

Aytunç Erkin, açıklama tarihiyle ilgili yaşanan asıl sıkışıklığın ise metnin henüz hazır olmamasından kaynaklandığını ifade etti.

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