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İddia: Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti

Hız kesmeyen enflasyon, yarışma programlarındaki para ödüllerini de etkiledi. İddiaya göre Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki büyük ödülün miktarı değişti.

Medya
  • 23.08.2023 09:36
  • Giriş: 23.08.2023 09:36
  • Güncelleme: 23.08.2023 09:45
Kaynak: Haber Merkezi
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İddia: Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster'deki büyük ödül miktarının değiştiği iddia edildi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yarışmada 1 milyon TL olan büyük ödül, 5 kat artırılarak 5 milyon TL'ye yükseltildi. 

Yarışmanın yeni sezon tanıtımının çekildiğini belirten Altuntaş, "Fenomen yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası revize edildi" diye yazdı.

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