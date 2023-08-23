İddia: Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül değişti
Hız kesmeyen enflasyon, yarışma programlarındaki para ödüllerini de etkiledi. İddiaya göre Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki büyük ödülün miktarı değişti.
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster'deki büyük ödül miktarının değiştiği iddia edildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre yarışmada 1 milyon TL olan büyük ödül, 5 kat artırılarak 5 milyon TL'ye yükseltildi.
Yarışmanın yeni sezon tanıtımının çekildiğini belirten Altuntaş, "Fenomen yarışmanın büyük ödülü ekonomik kriz sonrası revize edildi" diye yazdı.