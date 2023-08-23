Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, Kane sonrasında üç puan

Ağustos sıcağında başladı Premier Lig’de yeni sezon, açılış maçlarına dair naçizane birkaç kelam. İlk haftada, son 3 sezonun şampiyonu Manchester City, Burnley karşısında kolay kazandı; direkt rakibi Arsenal kadroyu güçlendirmesine rağmen kırılganlığı sürüyor. Forest karşısında yedikleri golde Elanga’nın 70 metre top sürmesine izin verdiler. Liverpool’da 6 numara ihtiyacı aşikâr, ofansif oyunda çok iyiler ama 2. bölgede kaptırdıkları toplarda kesici oyuncularının olmayışı önemli zaafları. Chelsea’de deneme yanılma zamanları, kadro derinliği müthiş, Pochettino düzenli 11’i yerleştirdiğinde ilk dörde oynarlar sanırım.

Fulham 3 puanı kalecisi Leno sayesinde kaptı ama çok pozisyon verdi. Mitrovic’in takıma dönmesi veya kaliteli golcü almaları şart. Everton yeni sezonda yine golcü sıkıntısında, net pozisyonları kolay harcıyorlar. Tottenham Kane’nin vedasıyla şokta, Brentford karşısında puan çıkardılar ama yeni hocanın oyun felsefesi Son’a yaramayacak gibi. Manchester United, Wolves karşısında kazanırken şanslıydı, rakibin net penaltısı verilmedi; hakemler birliği başkanı maçtan sonra hocalarından özür dilemiş. Ligin yenileri Luton Town ve Sheffield United için hedef lige tutunmak ama kadro kalitelerine bakarsak işleri zor gibi...

Sezonun ikinci maçında, 11 yaşında miniklerinde başladığı kulübü 30 yaşında tarihinin en büyük golcüsü olarak bırakan Kane’nin vedasıyla sarsılan Tottenham Hotspur evinde Manchester United karşısında. Ev sahibinin Manchester United’a karşı oynadığı son 9 lig maçındaki tek galibiyeti, Ekim 2020’de deplasmanda 6-1’lik skorla geldi. Kırmızı Şeytanlar, Tottenham Hotspur Stadyumu’nda 2 kez kazandı ve 2 kez berabere kaldı, Liverpool ile birlikte o görkemli statta lig maçı kaybetmeyen 2 takımdan biri. Tottenham geçen sezona kıyasla yaş ortalamasını düşürdü, Brentford karşısında takımın yaş ortalaması 25 yıl 65 gündü. Geçen sezonun başlangıç 11’i 27 yaş ve 356 gündü ve ligin en yaşlı üçüncü 11’iydi.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, orta sahada Sarr, Bissouma, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Son üçlüsünün önünde gol umutları, Kane’nin varisi Richarlison. Misafir Manchester United ofansif 4-1-4-1 dizilişinde, savunmanın önünde Casemiro, ileri uçta Antony, Fernandes, Mount, Garnacho, önlerinde golcüleri Rashford. İlk bölümde ısrarla oyunu geriden kuruyor Tottenham, 3’te savunmadan çıkarken kaptırdıkları topta Antony isabetsiz vuruyor, akabinde United atağında Garnacho’nun vuruşu Tottenham kalesinde Vicario’da kalıyor, maça daha iyi başlayan misafir takım. 9’da soldan arka arkaya kullandıkları iki kornerden sonuç alamıyorlar, Tottenham savunması tedirgin. 13’te United atağında Antony’nin savunma arkasına enfes pasında Rashford yakın mesafeden kaleci Vicario’yu geçemiyor. 16’da sağdan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor Tottenham, sağ kanadı etkili kullanıyor beyazlı takım. 15’ten sonra oyunda dengeyi kuruyor Tottenham, sağ kanatta Kulusevski pozisyon üreten oyuncuları. 25’te Tottenham atağında Son’un yarattığı pozisyonda Kulusevski’nin vuruşunda United kalesinde Onana gole izin vermiyor. 5 dakika sonra Tottenham atağında Son rakip savunma arkasına enfes bırakıyor, Sarr sert vuruyor ama Onana’yı geçemiyor. Maçın ilk sarı kartı 33’te United savunmasında Wan-Bissaka’ya. 38’de United’da sarı kartı gören Antony. Devrenin bitimine yakın gole yaklaşıyor Tottenham, Porro ve Sarr’ın arka arkaya vuruşlarında direkler gole izin vermiyor. Manchester United’ın topa yüzde 42 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 14 kez yokladığı 3 dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devrenin ilk bölümünde iki takım da orta sahada top kayıpları yapıyor. 49’da öne geçiyor Tottenham, Kulusevski’nin sağdan getirdiği topta yakın mesafeden gol vuruşunu yapan Sarr. 2 dakika sonra beraberliğe yaklaşıyor United, Ferdandes’in asistinde Antony’nin vuruşunda direkler gole izin vermiyor. United 3. bölgede etkili görünse de savunmasının solunda açıklar veriyor, 56’da Fernandes’in kullandığı duran topta Casmeiro’nun kafa vuruşunu kornere çeliyor Vicario. Öne geçmenin getirdiği özgüvenle 3. bölgeye kalabalık çıkıyor Tottenham, 61’de Son’un gollük vuruşuna ayak koyan Shaw. 63’te Tottenham’da sarı kartı gören Udogie. 66’da 3 değişiklik yapıyor orta sahada etkisiz United, Wan-Bissaka, Garnacho ve Antony yerlerini Dalot, Sancho ve Eriksen’e bırakıyor. 70’te Tottenham’da 2 değişiklik, Richarlison ve Udogie’nin yerlerini Perisic ve Davies alıyor. 76’da Tottenham’da Sarr’ın yerine Hojbjerg sahada. 83’te farkı ikiye çıkartıyor Tottenham, Perisic’in soldan yerden ortasına dokunuyor Davies, Martinez’in müdahalesine rağmen top ağlara gidiyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 61.910 taraftarın şahitliğinde 2 golle 3 puanı kapıyor Tottenham, ilk maçını şansının yardımıyla kazanan United bu kez 3 puanı bırakıyor. Maçın adamı Tottenham orta sahasının dinamosu Bissouma.