İliç'teki maden faciasını araştırmak için TBMM'de komisyon kuruldu

TBMM'de, Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçüğü araştırmak üzere komisyon kuruldu.

Erzincan İliç'teki maden faciasını araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) komisyon kurulmasına karar verildi.

İliç’te bulunan ve tüm itirazlara rağmen kapatılmayan Çöpler Altın Madeni’nde dün öğle saatlerinde yığın liç çökmesi meydana gelmişti. 9 işçinin toprak altında kaldığı belirlenirken bu işçilerden 6'sının kimliği belirlendi.

KOMİSYON KURULDU

TBMM Genel Kurulu'nda, Erzincan'daki madende yaşanan göçüğün tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Öte yandan TBMM'de maden kanunda yapılması planlanan değişiklik teklifinin görüşmeleri yarına ertelenmişti.

Başlatılan soruşturma kapsamında maden saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.