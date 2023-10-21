İşgalci İsrail’e karşı protestolar sürüyor

HABER MERKEZİ

İsrail’in Gazze’deki hastaneye düzenlediği saldırı sonrasında ülkenin dört bir tarafında İsrail’e yönelik protesto eylemleri devam ediyor. Antalya’da Emek Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile bir araya gelen yurttaşlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, “Çatışmaların açık bir savaş suçu olan hastane bombalanması aşamasına gelmesinden sadece İsrail değil, barış ve ateşkes çağrısı yapmak, güç ve etkisini barış için kullanmak yerine, barış girişimlerinin hepsini yok eden ırkçı Netanyahu hükümetine koşulsuz destek veren başta ABD olmak üzere, bütün müttefikleri sorumludur. İsrail, Hamas saldırısını açıkça, milyonlarca Filistinliyi sıkıştırdığı Gazze şeridini boşaltmak ve işgal etmek için kullanmak istemektedir” denildi.

Artvin’in Hopa İlçesinde de Filistin’e destek için bir araya gelen halk gerçekleştirdikleri yürüyüşün ardından yapılan açıklamada “Artık bir katliam değil bir halka soykırım yaparak yok edilmek isteniyor. Daha dün hastane bombalayanlar, dün ABD başkanını arkasına alarak ‘Daha kara harekatımız başlamadı, başlayınca Hamas’ı yerle bir edeceğiz, Filistin’i yerle bir edeceğiz diyorlar. Bu bir katliam değil bu bir soykırımdır” ifadeleri yer aldı. İnsan Hakları Derneği (İHD) de Ortadoğu coğrafyası başta olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden yaşanan çatışma ve savaşların durdurulması talebiyle birçok kentte Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’ne (OHCHR) mektup gönderdi.

SOL Parti Uşak İl Örgütü de kent meydanında İsrail’in Filistinli sivillere yönelik saldırılarını ve işgali protesto etti.

Öte yandan "3 günlük milli yas" ilan edilmesinin ardından aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ve birçok ilçe belediyesinin düzenlediği etkinliklerin de bulunduğu konserlerin bir kısmı ertelendi, bazıları da iptal edildi. Müzisyenler, yaşananlardan müzik sektörünün sorumlu tutulamayacağını belirterek, sektörde çoğu insanın bu konserler vasıtasıyla geçimini sağladığını ifade ettiler. Müzisyenler, Hastane katliamının ardından gelen görüntülerin toplumun tamamını etkilediğini ifade ederken her olayda önce müziğin susturulmasına tepki gösterdiler.