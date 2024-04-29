İsrail ile ticaret, tepkiler için değil ‘engelleme’ yüzünden kısıtlanmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gazze’ye saldırları süren İsrail ile olan ticaretin gerekçesini açıkladı. Yılmaz, kısıtlamanın ‘İsrail’in Türkiye'nin havadan yardımına engel olduğu' için getirildiğini söyledi.

AKP, sık sık gündeme gelen İsrail ile ticareti, kaybettiği yerel seçimlerden sonra ‘kısıtlamıştı.’ Bu kısıtlama yeterli bulunmasa da AKP içinden farklı sesler çıktı. ‘‘İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke” diyerek savunan AKP’li Nihat Zeybekci, mahallesinden tepkilerle de karşılaşmıştı. Erdoğan’ın eski metin yazarı Ünal Zeybekci’ye tepki göstererek, “İnsaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba?” diye sormuştu.

İsrail ile kısıtlanmış ticaret hala gündemde. TRT canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bu kısıtlamanın İsrail’in yardımları engellediği için getirildiğini söyledi.

Söz konusu ticaretin gelen tepkiler için değil engelleme için yapıldığını savunan Yılmaz, şunları söyledi:

"İsrail ile askeri malzemeler ve savaş malzemelerin ticareti hiçbir zaman yapılmadı. O coğrafyada 7 milyon Yahudi kökenli nüfus, 8 milyondan fazla Müslüman Filistinli nüfus var. Oradaki ticaret aynı zamanda oradaki Filistinlilerle de ticaret. Büyük oranda da özel sektör odaklı yürüyen bir ticaret. Filistinli kardeşlerimize de bir miktar olumsuz etkisi olacağını da bilerek ticaret kısıtlamaları söz konusu oldu. Niye yaptık bunu? İsrail Türkiye'nin havadan yardımına engel oldu. Bizden başka bunu yapan ülke yok.

Maalesef bütün bunlara rağmen içeride büyük bir yalan ve iftira kampanyası da yürütüldü. Türkiye olarak kararlı bir şekilde, kim ne derse desin, hangi yalan, iftira kampanyası düzenlenirse düzenlesin Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Beklentimiz, bir an önce kesintisiz ve yeterli insani yardım olsun. Bu kısıtlamaları da ona bağladık. Kesintisiz insani yardım ve ateşkes oluncaya kadar bunu yapacağız."