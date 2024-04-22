İsrail ile ticareti savunan AKP’li Nihat Zeybekci, destek alamadığı için ‘kırıldı’

İsrail ile ticaret yapmayı savunan eski ekonomi bakanlarından AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, iş insanlarının ve örgütlerinin ‘sessiz kalması’nı eleştirdi.

Son seçimleri kaybeden AKP’de tartışmalar sürüyor. Gazze’ye saldırıları süren İsrail ile yapılan ticareti ‘‘İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke” diyerek savunan AKP’li Nihat Zeybekci’ye kendi mahallesinden bile tepkiler yükseliyor.

Son olarak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Zeybekci’ye tepki göstererek, “İnsaf dışı bir açıklama yapan isimlerin, AK Parti’nin hassasiyetlerinden, ilkelerinden, özünden, ruhundan haberleri var mı acaba?” dedi.

ÜZÜLDÜ...

Zeybekci’yi ‘asıl üzen’ mesele ise iş insanlarının kurduğu dernekler oldu. Bunlara sert sözlerle yüklenen Zeybekci, X hesabından şu mesajı paylaştı: “Bizim oralarda bir söz vardır tam bu günlere uygun, ‘Yörük sürüsünden adak vermek.’ Basiretsiz, kifayetsiz muhterisler, hayatı boyunca bir tek yumurtanın bile sorumluluğunu almamış her tarafın ideolojik yalakaları asla bir şey kaybetmezler, onlar her şekilde kazançlıdır, onların dünyasında kaybeden sadece yörüktür. Yalnız bizim dile getirdiğimiz sorunun asıl muhatabı olan kurumlar, kuruluşlar, birlikler, ...SİAD’lar (sanayici iş insanları dernekleri), mensuplarının menfaatlerini korumak, sorunlarının takipçisi olmak yerine sessizliği tercih etmeleri... Tek konuşan biz olmuşuz, olsun varsın.”