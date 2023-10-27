İstanbul'da MMO'nun asansör denetimi yaptığı ilçeler hangileri?

TMMOB’a bağlı MMO'nun İstanbul Şubesi Asansör Birim Sorumlusu Coşkun İlter, İstanbul'da sadece beş ilçede asansör denetiminin MMO tarafından yapıldığını söyledi. Diğer ilçelerde ise denetimler “A tipi muayene” yeterliliğine sahip özel şirketler tarafından gerçekleştiriliyor.

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndaki (KYK) asansörün düşmesi sonucunda 22 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetti.

2020 yılına kadar Makina Mühendisleri Odası’nın denetim yetkisinde olan asansörün sorumluluğunun, Efeler Belediyesi ile oda arasında imzalanan protokolün belediye yönetimince tek taraflı iptal edilmesi sonucu Adana merkezli Akreditest isimli taşeron bir firmaya verildiği ortaya çıktı.

MMO BAKIM DEĞİL, DENETİM GÖREVİNİ ÜSTLENİYOR

Asansör bakım ve denetim süreci ikiye ayrılıyor. İlk aşamada asansör kullanıma açılmadan önce "yeşil etiket" alması halinde binaya iskan veriliyor.

İki aşamadan oluşan sürece göre MMO bakım değil, denetim görevini üstleniyor.

MMO, asansörün güvenli olup olmadığını hangi eksikliklerin olduğunu kontrol ediyor ve bakım yapan firmayı denetliyor.

Denetim görevini ilgili yeterliliğe sahip özel kuruluşlar da yürütebiliyor.

İSTANBUL’DA SADECE 5 İLÇEDE MMO DENETİM YAPIYOR

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi Asansör Birim Sorumlusu Coşkun İlter, İstanbul'da sadece beş ilçede asansör denetiminin MMO tarafından yapıldığını söyledi.

Gazete Duvar'dan Ümit Buget'e konuşan İlter, MMO'nun Beşiktaş, Kartal, Adalar, Kadıköy ve Avcılar ilçelerinde denetiminde olduğunu diğer ilçelerde ise "A tipi muayene' yeterliliğine sahip özel şirketlerin denetimleri gerçekleştirdiğini söyledi.

İlter ayrıca son olarak Bakırköy Belediyesi hiçbir gerekçe göstermeden Makine Mühendisleri Odası ile olan denetim protokolünden çıktığını aktardı.