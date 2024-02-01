İYİ Parti'den 'afiş krizi' ve Akşener hakkındaki iddialara yönelik açıklama

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, düzenlediği basın toplantısında afiş krizi ve Meral Akşener hakkındaki iddialara yönelik konuştu. Zorlu, afişlerle ilgili Özel ve İmamoğlu'nun açıklamalarına rağmen bir ilerleme olmadığını vurgularken Akşener ile ilgili iddialara yönelik hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi. Meral Akşener'in grup toplantısındaki açıklamaları üzerine başlayan 'afiş' tartışmasıyla ilgili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarına rağmen ilerleme olmadığını söyledi. Zorlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Akşener hakkındaki iddialarına da yanıt verdi.

Zorlu, İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener’in 6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerin yıl dönümünde 5 Şubat Pazartesi günü Maraş, Adıyaman ve Hatay’da yurttaşlarla buluşacaklarını söyledi.

MURAT KURUM’A ELEŞTİRİ

31 Mart’taki yerel seçimlere yönelik mesajlar da veren Kürşad Zorlu, AKP’nin İBB adayı Murat Kurum’un emeklilere yönelik aylık 2.500 TL vaadini eleştirdi. Zorlu, “Bu vaadin trajik olmasının iki nedeni var ve ikisi de en nihayetinde emeklilerle alay etmekten başka bir şey değil” değerlendirmesini yaptı.

“HUKUK GARABETİ YAŞANDI”

TİP’ten Hatay milletvekili seçilen ve AYM’nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesinden de bahseden Zorlu, şunları söyledi:

“Biz bu olaya en başından bu yana ideolojik ya da siyasal bir saikle bakmadık. Anayasal devlet olgusunu yaşatmak; hukukun üstünlüğünü, bireyin hak ve özgürlüğünü savunmak adına bu hukuksuzluğun karşısında olduk. Yargıtay ilgili dairesinin hukuk tanımazlığı karşısında ilk tepkiyi gösteren ve Anayasa kitapçığını Yargıtay binasına ilk götüren İYİ Parti oldu.”

AFİŞ TARTIŞMASI: MURAT ONGUN’DAN BİLGİ ALSINLAR

Meral Akşener’in, partisinin grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboardlara asılmasının engellendiğini iddia etmesine de değinen Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in bu konudaki açıklamalarına rağmen herhangi bir ilerleme sağlanmadığını söyledi:

“Yanlış hatırlamıyorsam ikisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Bize herhangi bir şekilde bu şirketten; anlaşmamız olduğu halde, parasını ödemiş olduğumuz halde ve birisi CHP’nin genel başkanı diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu açıklamaları yapmış olmalarına rağmen herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır. Zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar. Onun için mesela sayın Murat Ongun’dan bilgi almak isterlerse durumunun gerçekliğini, detaylarını çok daha net bir şekilde görmüş olacakları düşüncesindeyim.”

AKŞENER HAKKINDAKİ İDDİALAR: HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK

Kürşad Zorlu, halktv.com.tr yazarı Ayşenur Arslan’ın Meral Akşener hakkındaki iddialarına da yanıt verdi. Ayşenur Arslan, Akşener’in 2 ay önce bir siyasetçi ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu’nu kastederek "Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!" dediğini, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ise ‘abi’ diyerek bahsettiğini öne sürmüştü. Zorlu, iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Bu yazıyı yazan kişinin yanlış hatırlamıyorsam sözlerini çarpıtması neticesinde televizyon programı durdurulmuştu. Bir defa şunu söyleyeyim; çok çirkin. Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Bakın ben operasyon siyaseti demiştim. Operasyon siyasetinin yanında bir de yakın geçmişte, propagandist gazetecilik eklendi. Bu şekilde kadro tamamlandı. Ancak biz bu konuda kararlıyız… Bütün bu tutarı adımları İYİ Parti atıyorken, üçüncü yolu açma irademizden dolayı bize acımasızca saldıran propagandist gazetecilik anlayışı milletimizce de dikkatle takip ediliyor. Ama biz bunlardan çekinmiyor ve korkmuyoruz.”