JP Morgan'dan, Fatih Karahan öngörüsü: Yeni TCMB Başkanı'ndan ne bekleniyor?

TCBM'de yaşanan yeni koltuk değişimini değerlendiren JP Morgan, Fatih Karahan, döneminde alınacak kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu. Banka, ani liderlik değişikliklerinin yatırımcılar için rahatsızlık yaratacağına dikkat çekti ancak Haz,ne ve Maliye Bakanı Şimşek'in Şimşek yeni başkan Karahan'ın kendi desteğiyle atandığını belirttiğine vurgu yaparak para politikasının ileriye dönük olarak enflasyon görünümüne daha duyarlı olmasının muhtemel olduğunu belirtti.

ABD'li yatırım bankası JP Morgan, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa etmesinin ardından göreve getirilen yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, döneminde alınacak kararlara ilişkin öngörüde bulundu.

Ani liderlik değişikliklerinin yatırımcılar için rahatsızlık yaratacağına dikkat çeken banka, "Ani liderlik değişiklikleri yatırımcılar için rahatsızlık yaratsa da yeni TCMB Başkanı'nı dezenflasyon ve lira için olumlu görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"ENFLASYONA DAHA FAZLA ODAKLANILACAK"

Banka, yeniden şekillenen Para Politikası Kurulu'nun (PPK) muhtemelen daha şahin olacağını öngördü:

"Yeniden şekillenen PPK'nın muhtemelen daha şahin olacağını düşünüyoruz. İki PPK üyesinin (Dr. Elif Haykır Hobikoğlu ve Dr. Fatma Özkul) duruşu bilinmiyor ancak bize göre Başkan ve iki şahin başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek. Son PPK açıklamasındaki güvercin eğilimin artık tersine dönmesi muhtemeldir. TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, daha erken olmasa da önümüzdeki perşembe günü TCMB Enflasyon Raporu Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda şahin bir yönlendirme yapmasını bekliyoruz."

FAİZ ARTIRIMI BEKLENMİYOR

Para politikasının ileriye dönük olarak enflasyon görünümüne daha duyarlı olmasının muhtemel olduğunu belirten JP Morgan, "Daha sıkı makro ihtiyati tedbirlerle birlikte daha uzun süre yüksek oranlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

JP Morgan yayınladığı değerlendirme notunda, "TCMB'nin faiz artırımına gitmesini, faiz indirimine gitmesinden daha olası görüyoruz. Ancak, henüz faiz artırımının gerçekleşeceğine inanmıyoruz ve yukarı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak en yüksek politika faizini yüzde 45'te tutuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir diğer olumlu gelişme ise Başkan Fatih Karahan'ın enflasyonla mücadele için para ve maliye politikaları arasında daha fazla koordinasyon sağlayabilecek olması" değerlendirmesini yapan JPMorgan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni Başkan Fatih Karahan'ın kendi desteğiyle atandığını belirttiğine de dikkat çekti.

Kaynak:Patronlar Dünyası