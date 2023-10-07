Karamollaoğlu: Filistin halkının her daim yanındayız
Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu 'Filistin'in kendini savunma hakkı' olarak nitelerken "Filistin halkının her daim yanındayız" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunu desteklediğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, İsrail'in, dünyanın huzuru ve barışı için en büyük tehdit haline geldiğini belirtirken Hamas'ın bu sabah saatlerinde başlattığı operasyonun 'Filistin'in kendini savunma hakkı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Karamollaoğlu, "Dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:
İsrail, bölgemiz ve tüm dünyanın huzur ve barışı için en büyük tehdit olagelmiştir.— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 7, 2023
Bugüne kadarki sözlü kınamaların hiçbiri İsrail’in Filistin’deki işgali ve katliamlarını engelleyememiştir. Her seferinde görülmüştür ki İsrail, sadece ama sadece güçten anlamaktadır.
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