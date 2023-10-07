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Karamollaoğlu: Filistin halkının her daim yanındayız

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu 'Filistin'in kendini savunma hakkı' olarak nitelerken "Filistin halkının her daim yanındayız" dedi.

Güncel
  • 07.10.2023 14:49
  • Giriş: 07.10.2023 14:49
  • Güncelleme: 07.10.2023 14:56
Kaynak: Haber Merkezi
Karamollaoğlu: Filistin halkının her daim yanındayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonunu desteklediğini açıkladı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Karamollaoğlu, İsrail'in, dünyanın huzuru ve barışı için en büyük tehdit haline geldiğini belirtirken Hamas'ın bu sabah saatlerinde başlattığı operasyonun 'Filistin'in kendini savunma hakkı' olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Karamollaoğlu, "Dost ve kardeş Filistin halkının her daim yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

Davutoğlu: Filistinli kardeşlerimizin haklı direnişini dün olduğu gibi bugün de destekliyorum
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Defalarca uyardık
İran’dan Hamas’ın Aksa Tufanı operasyonuna destek
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