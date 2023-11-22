Karamollaoğlu ve Davutoğlu'ndan 'yüzde 50+1' açıklaması

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partilerinin bugün TBMM'deki ortak grup toplantılarında 'yüzde 50+1' tartışması hakkında konuştular. Karamollaoğlu, "Anayasa bu şekilde değiştirilmez" diyerek MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederken Davutoğlu ise "Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir" ifadesini kullandı.

Saadet ve Gelecek Partisi genel başkanları, partilerinin ortak grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İki liderin gündeminde de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü yaptığı açıklamalarla başlayan 'yüzde 50+1' tartışması vardı.

Toplantıda ilk olarak konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Anayasa değiştiriyorlar, yarım bırakıyorlar. Kanunlarda değişiklik yapıyorlar, yarım bırakıyorlar. Ücretleri düzenleyeceğiz diyorlar, yarım bırakıyorlar. Ben de buna şaşıyorum. Keyfilik de var ayrıca bir takım değişikliği yapıyorlar. Önce 50+1 şimdi, '50+1' i yakalamamız mümkün değil' diyerek 'şimdi 40+1 gibi bir değişikliği geçirelim' diyorlar. Allah bu millete acısın.

Ülkemizde de bir çok problem var. Kim 50+1'i getirdi? Siz getirdiniz. Şimdi o gücü kaybettiniz. O da bitti şu an Bahçel'inin ortaya koyduğu tavırdan dolayı teşekkür ederiz. Anayasa, bu şekilde değiştirilmez."

DAVUTOĞLU: DEVLET DEDİĞİNİZ YAPBOZ TAHTASI DEĞİLDİR

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise aynı konuyla ilgili şunları söyledi:

"Devlet dediğiniz şey yapboz tahtası değildir. Sayın Erdoğan, 50+1 konusunda aldatıldığını söylüyor. FETÖ konusunda da aldatıldığını söylemişti. Birileri, Sayın Erdoğan'ı 50+1 konusunda aldatmış. Ya Allah aşkına devlet adamı aldatılmaz. Devlet adamı ufku görür. Şimdi kim aldattı Sayın Cumhurbaşkanını?

Eski bir arkadaşı olarak söylüyorum, onu nefsi, kibri, kendisi aldatıyor. Onun bu zaafını bilen gruplar da devlete sızıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı da 50+1'e karşı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı defalarca uyardım. Bu sistem bir devlet düzeni kurmak, korumak için kurulan bir sistem değil. İktidar sistemi kurmak için kurulan bir düzendir."