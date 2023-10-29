Kılıçdaroğlu: Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünü kutlayarak, "Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in 100. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Kılıçdaroğlu, "Bugün, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" dedi.

"Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz" diyen Kılıçdaroğlu, "Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

Bugün, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil,haklıları yüreklendiren bir gündür. Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür.

Bugün, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir” diyenlerin, Cumhuriyet’i ilan ettiği gündür. Kimsesizlerin kimsesi güzel Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun.

Cumhuriyetin inşasının hemen ardından gerçekleştirilen atılımlar, savaş meydanlarında kazandığımız zaferleri, ekonomik zaferlerle taçlandırmış, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam manasıyla bağımsızlığını ilan etmiştir.

100 yıl önce millet egemenliği için yola çıkan Büyük Atatürk ve yol arkadaşlarının izinden giden bizlere, bugün önemli bir görev düşmektedir. Bu görev, öncelikle Cumhuriyeti tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa etmek, ardından da onu, eksiksiz bir demokrasi ile taçlandırmaktır.

Çünkü Cumhuriyet, demokrasiye giden yolun en önemli adımı olsa da demokrasinin eksik kaldığı hiçbir rejim, tek başına millet egemenliğini sağlayamaz.

Şartlar zor ve çetin olabilir. Ancak unutmayınız ki, Büyük Atatürk’ün yolundan yürüyenlere, yorulmak yakışmaz. Vatanseverler yorulmayacak, kadınlar, gençler yorulmayacak. Bugünden daha kararlı, bugünden daha cesaretli olacağız. Mutlaka başaracağız!

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.

Yaşasın Cumhuriyet!"

Bugün, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın tüm mazlum milletlerinin makus talihini değiştiren, güçlüleri değil,haklıları yüreklendiren bir gündür. Bugün, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanan milletimizin, yönetimi ele aldığı gündür.



Bugün,… pic.twitter.com/8WNta0VjDw — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 29, 2023

"CUMHURİYET'İ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 100'üncü yıldönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Kılıçdaroğlu, ayrılırken bir gazetecinin sorusunu yanıtladı.

"Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin düşüncelerinin" sorulduğu Kılıçdaroğlu, "Yeni yüzyılda Cumhuriyet'imizin demokrasi özlemini mutlaka yerine getirmek zorundayız. İkinci yüzyılda Cumhuriyet'i demokrasiyle taçlandırdığımızda, o zaman huzurlu, güvenliği güçlü, kültürel yapısı sağlam bir Cumhuriyet'i yeniden inşa edeceğiz" yanıtını verdi.