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Kılıçdaroğlu'ndan kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ziyaretlerde bulunuyor. Kılıçdaroğlu, Yunanistan'da kaza yapan Sabancı çiftinin tedavi gördüğü hastaneyi ziyaret ederek doktorlarından bilgi aldı.

Güncel
  • 02.09.2023 14:07
  • Giriş: 02.09.2023 14:07
  • Güncelleme: 02.09.2023 14:25
Kaynak: Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'ndan kaza geçiren Sabancı çiftine ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki ziyaretleri kapsamında Sabancı çiftini de ziyaret etti.

CHP lideri, Yunanistan'da denizde kaza geçirdikten sonra ağır yaralanan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı çiftinin İstanbul Şişli’de tedavi gördüğü hastaneye giderek Sabancı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti, Sabancı çiftinin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

NE OLMUŞTU?

Tatil için Yunanistan'a giden Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, denizde geçirdikleri kaza sonrası ağır yaralanmıştı. Ambulans uçakla önce Bodrum'a ardından İstanbul'a getirilen çiftin tedavisi, İstanbul Amerikan Hastanesi’nde devam ediyor.

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