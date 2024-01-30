Kilise saldırısı: Kar maskeleri bulundu, silahlar kayıp

Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine yapılan silahlı saldırıda kullanılan kar maskeleri bulundu. Silahlara ise henüz ulaşılamadı.

İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulunurken, silahlara henüz ulaşılamadığı belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi.

Polis, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.



Şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.