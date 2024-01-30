Kilise saldırısı: Kar maskeleri bulundu, silahlar kayıp
Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine yapılan silahlı saldırıda kullanılan kar maskeleri bulundu. Silahlara ise henüz ulaşılamadı.
İstanbul Sarıyer’de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulunurken, silahlara henüz ulaşılamadığı belirtildi.
NTV'nin aktardığına göre silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi.
Polis, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Şüpheliler güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.
Tuncer Cihan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Olayın IŞİD ile bağlantılı olabileceği kaydedilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.
Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.
Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.
Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.