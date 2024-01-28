Kiliseye saldıran katiller yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki katilin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren iki katilin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, "Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesi'nde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır" dedi.

Yerlikaya, X'ten yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır. Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

Bu sabah Sarıyer Santa Maria Kilisesinde Pazar ayini sırasında Tuncer Cihan isimli vatandaşımızın ölümüne neden olan 2 katil zanlısı yakalanmıştır.❗️



Failleri tespit edip yakalayan İstanbul Emniyetimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.



Hayatını kaybeden vatandaşımızın… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 28, 2024

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile asayiş ve ilçe emniyet ekipleri, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasında yapılan silahlı saldırının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında saldırıyı gerçekleştiren zanlıların bindiği aracı bir hafta önce kullandığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Sarıyer Büyükdere'deki Santa Maria Kilisesi'ne pazar ayinine maskeli 2 saldırgan tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda ayine katılanlar arasında bulunan yurttaşlardan C.T. hayatını kaybetti.