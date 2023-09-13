Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon TL oldu

Hız kesmeyen enflasyon, yarışma programlarındaki para ödüllerini de etkiledi. En çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in büyük ödülü 5 kat artırılarak 5 milyon TL'ye yükseltildi.

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster'deki büyük ödül miktarı değişti.

Bu yıla kadar 1 milyon TL olan büyük ödül artık 5 milyon TL oldu. Yarışmaya bir soru daha eklenerek soru sayısı 13'e yükseltilirken 13. sorunun değeri 5 milyon TL oldu.

Büyük ödülün ardından yarışmadaki yeni para ağacı şöyle oldu:

1. Soru - 2 bin TL

2. Soru - 5 bin TL / BARAJ

3. Soru - 7 bin 500 TL

4. Soru - 10 bin TL

5. Soru - 20 bin TL

6. Soru - 30 bin TL

7. Soru - 50 bin TL BARAJ

8. Soru - 100 bin TL

9. Soru - 200 bin TL

10. Soru - 300 bin TL

11. Soru - 500 bin TL

12. Soru - 1 milyon TL

13. Soru - 5 milyon TL