Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon TL oldu
Hız kesmeyen enflasyon, yarışma programlarındaki para ödüllerini de etkiledi. En çok izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'in büyük ödülü 5 kat artırılarak 5 milyon TL'ye yükseltildi.
Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Kim Milyoner Olmak İster'deki büyük ödül miktarı değişti.
Bu yıla kadar 1 milyon TL olan büyük ödül artık 5 milyon TL oldu. Yarışmaya bir soru daha eklenerek soru sayısı 13'e yükseltilirken 13. sorunun değeri 5 milyon TL oldu.
Büyük ödülün ardından yarışmadaki yeni para ağacı şöyle oldu:
1. Soru - 2 bin TL
2. Soru - 5 bin TL / BARAJ
3. Soru - 7 bin 500 TL
4. Soru - 10 bin TL
5. Soru - 20 bin TL
6. Soru - 30 bin TL
7. Soru - 50 bin TL BARAJ
8. Soru - 100 bin TL
9. Soru - 200 bin TL
10. Soru - 300 bin TL
11. Soru - 500 bin TL
12. Soru - 1 milyon TL
13. Soru - 5 milyon TL