Kırklareli ve Bitlis’te yarış son ana kaldı: İşte rakipler arasındaki kritik oy farkları

Türkiye, yeni yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gitti. Ülke genelinde sandıkların büyük bölümü açılırken bazı şehirlerde adaylar arasındaki yarış başa baş geçiyor. Kırklareli'nde MHP ve CHP adayları arasında 152 oy varken, Bitlis'te DEM Parti ve AKP adayları arasında sadece 32 oy bulunuyor. Her iki kentte de oy sayım işlemi devam ediyor.

Seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Çok sayıda kentte kesin olmayan sonuçlar aktarılırken bazı illerde seçimler adeta kıran kırana geçiyor.

Saat 00.25 itibarıyla sandıkların yüzde 84'ünün açıldığı Bitlis'te, AKP adayı Nesrullah Tanğlay 8 bin 326 oyla oyların yüzde 38.38'ine sahipken DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş ise 8 bin 294 oyla oyların yüzde 38,24'üne sahip görünüyor.

Aynı saatlerde Kırklareli'nde de MHP adayı Derya Bulut 17 bin 830 oy ve yüzde 45,90'lık oy oranına sahip. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 17 bin 678 oy ve yüzde 45,51'lik oy oranı ile Bulut'u takip ediyor.

Her iki kentte de oy sayım işlemi devam ediyor.