Kız kardeşinin yolsuzlukla suçladığı AKP'li başkan, Erdoğan'la görüntü verdi

Kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil’in mal varlığını açıklama çağrısı yaptığı ve yolsuzlukla suçladığı AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte görüntü verdi. Koştu, dün yaptığı açıklamada, "Partimiz her zaman bizim arkamızda" demişti. Öte yandan AKP Bergama'da Koştu'nun yerine Kınık'ta mevcut belediye başkanlığı görevini yürüten Sadık Doğruer'i aday gösterdi.

Kız kardeşi Hale Koştu Özyeşil’in malvarlığı hakkındaki açıklamalarıyla gündem olan AKP'li Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, partisinin İzmir adaylarının tanıltıldığı programda, sahnede AKP Genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldı.

Erdoğan'ın katılımıyla bugün İzmir’de yapılan ilçe başkan adayları tanıtım toplantısında, Koştu’nun yerine AKP’li Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Belediye Başkan Adayı olarak açıklandı.

Koştu sahnede Erdoğan'la birlikte görüntü verdi.

"PARTİMİZ HER ZAMAN BİZİM ARKAMIZDA"

Koştu, dün (26 Ocak) belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasında; gazetecilerin "Cumhurbaşkanı’nın önünde bir MASAK raporu olduğu iddia ediliyor bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Aday gösterilmezseniz parti arkanızda durmadı olarak yorumlayabilirmiyiz" sorusuna şu yanıtı vermişti: "Hayır, partimiz her zaman bizim arkamızda her nerede ne dosya varsa onlar zaten yerini bulur. O dosyanın ismini de bilmiyorum. İlk defa duydum ama her merci de gelir bizi bulur ama bunlarda her herhangi bir sıkıntı yok."