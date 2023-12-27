Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketinden RTÜK açıklaması

İktidar medyasınca hedef gösterildikten sonra RTÜK’ün inceleme başlattığı Kızıl Goncalar dizisinin yapım şirketi Gold Film, verilecek karara saygı duyacaklarını belirtti. Yapım şirketi, "Dizimize verilecek cezadan memnun olacağız” şeklinde herhangi bir açıklama yapmadıklarını belirterek, bu yöndeki haberlerin manipülasyon olduğunu kaydetti.

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketi Gold, RTÜK’ün inceleme başlatmasından sonra açıklama yaptı. Şirket, “Dizimize verilecek cezadan memnun olacağız” şeklinde bir açıklamasının olmadığını kaydederken, bu yöndeki haberleri de reddetti.

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcı şirketi şu açıklamayı yaptı: “Şirketimiz tarafından yapımı gerçekleştirilen Kızıl Goncalar isimli dizimizle ilgili RTÜK'ün inceleme başlattığı ve karar aşamasında olduğu şu günlerde, ‘dizimize verilecek cezadan memnun olacağımızı’ iddia eden haberler tamamen manipülasyon ürünü ve dizimize ve şirketimize zarar vermeye ve RTÜK Üst Kurulu Üyelerini, inceleme ve karar aşamasında, şirketimiz aleyhine ceza verilmesi için olumsuz etkilemeye yönelik kasıtlı haberlerdir. Şirketimiz 30 yıldır tv ve sinema filmi yapımcılığı sektöründe faaliyet göstermekte olup, resmi makamların ve Özellikle RTÜK Üst Kurulunun vereceği her karara saygılı olacaktır. RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin Bey ve Sayın Üyelerimizin Türk Milleti adına doğru kararı vereceklerine olan inancımız da tamdır. Saygılarımızla kamuoyuna arz olunur.”

HEDEF GÖSTERİLMİŞTİ

Dizi, yandaş ve gerici Yeni Şafak ve Akit gazeteleri tarafından da hedef gösterilmişti.

Her iki gazete de "İslam düşmanlığını her fırsatta gözler önüne seren FOX TV için sosyal medya harekete geçti. İslam'ı, Tarikat ve Ahileri hedef alan sözlere Müslümanlar sessiz kalmadı. Skandal dizi ve yayınları yüzünden 'RTÜK FOX TV İslam düşmanlığı yapıyor' ifadeleri ile RTÜK'e çağrı yapmıştı.

Kızıl Goncalar dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, dizinin mekan izinlerinin iptal edilmesi hakkında yaptığı açıklamada "Bize savaş açtılar ama sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu engellemeler beni 10 milyon TL'lik zarara uğratacak ama sağlık olsun. Aslanlar gibi yeni mekanlar bulacağız" demişti.