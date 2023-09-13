Laik eğitim için mitinge çağrı

ÇEDES protokolü kapsamında okullara imam, vaiz ve kuran kursu hocalarının girecek olmasına tepkiler sürüyor. Projenin iptali ve laik eğitim talebiyle 16 Eylül Cumartesi günü İzmir’de miting düzenlenecek.

Berkay SAĞOL

Okullarda uygulanmak istenen “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)” projesine karşı tepkiler sürüyor. Millî Eğitim Bakanlığı’nın, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortak yürüttüğü projeye göre, eğitim yılı boyunca imam ve vaizler tarafından okullarda ‘değerler eğitimi’ verilecek.

İzmir’de 842 okula ‘manevi danışman’ adı altında imam, vaiz ve Kuran kursu hocası görevlendirilirken, bu sayı İzmir’de okul sayısının 3’te 1’ine denk geliyor. Projenin iptali ve laik eğitim talebiyle İzmir’de ‘laik eğitim, laik yaşam eşit yurttaşlık’ sloganıyla 16 Eylül Cumartesi günü büyük bir miting düzenlenecek. Gündoğdu Meydanı’nda yapılacak miting öncesinde Cumhuriyet Meydanı’ndan da bir yürüyüş gerçekleştirilecek. Mitinge çağrı kapsamında İzmir’in birçok ilçesi başta olmak üzere Aydın ve Uşak’ta miting için stantlar açılarak çağrı yapılıyor.

SAHİP ÇIKACAĞIZ

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) İzmir Şube Başkanı Necati Kalafat, “ÇEDES protokolü ile amaçlanan hiçbir şeyin eğitim sistemimizin köklü sorunlarına çözüm olarak üretilmediğini biliyoruz. Bu ülkenin onurlu, ilerici, aydın insanları olarak çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Bu karanlık zihniyetin bugün ÇEDES, yarın ise benzer gerici uygulamalarına izin vermeyeceğiz” dedi.

DİDİM’DE TEPKİ

Aydın’ın Didim ilçesinde, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada ÇEDES projesine tepki gösterildi. Eğitim Sen Didim Temsilcisi Belkıs Kahraman, “Siyasi iktidarın yıllardır savunduğumuz taleplerimizi yok sayan dayatmacı anlayışına karşı en güçlü ve etkili yanıtı vermek için, bütün emek ve demokrasi güçlerini, 16 Eylül 2023’te yapacağımız İzmir mitingine talepleriyle katılmaya ve güç vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

MİTİNG İÇİN YOLA ÇIKILDI

Sendika, sivil toplum kuruluşları ve gençlik örgütlerinin temsilcileri dün Ankara'dan 16 Eylül’de İzmir'de yapılacak “Laik eğitim, laik yaşam, eşit yurttaşlık” mitingine katılmak üzere yola çıktı. Eğitim Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Eşit, laik bir eğitim istiyoruz. Laik bir yaşam istiyoruz. Eşit yurttaşlık hakkı istiyoruz” diye konuştu.