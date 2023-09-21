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Leyla Alaton, Alarko Holding'de hisse satışı gerçekleştirdi

Alarko Holding'in yüzde 17,68'ini elinde bulunduran Leyla Alaton, holdingdeki paylarından 6,14 milyon toplam nominal tutarlı satış gerçekleştirdi. İşlemle birlikte Alaton'un Alarko Holding sermayesindeki payları yüzde 16,27'ye düştü.

Ekonomi
  • 21.09.2023 10:42
  • Giriş: 21.09.2023 10:42
  • Güncelleme: 21.09.2023 10:51
Leyla Alaton, Alarko Holding'de hisse satışı gerçekleştirdi
Fotoğraf: AA

Alarko Holding, Leyla Alaton'un hisse satışı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Alaton'un 20 Eylül tarihinde Alarko Holding payları ile ilgili olarak 117,40 TL'den 6,14 milyon TL toplam nominal tutarlı satış işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Bu işlemle birlikte Alaton'un Alarko Holding sermayesindeki payları yüzde 16,27'ye düştü.

Alarko Holding, 20 Eylül işlem gününü 121,70 TL'den kapatmıştı.

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