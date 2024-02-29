Liç altında kalan 9 işçiyi bulun!

İliç’teki felaketin ardından 9 ailenin bekleyişi sürüyor. Aileler çocuklarımızı bulun çağrısı yaparken CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, felaketin nasıl geldiğinin itiraf edildiği soruşturma tutanaklarını paylaştı.

Haber Merkezi

Erzincan İliç’teki altın madeninde yaşanan felaketin üzerinde 16 gün geçmesine rağmen göçük altında kalan 9 işçi hâlâ bulunamadı. “Çocuklarımızı bulun, en azından bir mezarı olsun” çağrısı yapan ailelerin bekleyişi sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ise felaketle ilgili ifade tutanaklarını paylaştı. Yavuzyılmaz, “Çatlaklar olay günü sabah tespit edildi. Buna rağmen 12.00-12.15 arasında patlatma yapıldı” dedi.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen siyanür ve çeşitli tehlikeli kimyasalların karıştığı liç yığını, 13 Şubat saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan su gibi vadiye doğru aktı.

9 işçi, geniş bir alana yayılan toprağın altında kaldı. Arama kurtarma çalışmalarında aradan geçen 15 güne rağmen toprak altında kalan işçilere hala ulaşılamadı.

‘MEZARI OLSUN’

İşçilerin aileleri ise yakınlarının kurtarılması için gözyaşları ile bekleyişlerini sürdürüyor. İşçilerden 14 yıldır maden ocağında çalışan Abdurrahman Şahin'in Sivas'ta yaşayan eşi Selda Şahin, tek çocukları olan 7 yaşındaki oğulları Ömer ile birlikte eşinin bulunmasını istiyor. Eşinin kendilerini görmek için 15 günde bir Sivas'a geldiğini, olay günü ise 2 kez telefonda görüştüklerini belirten Selda Şahin, "Bölgedeki çatlakların fotoğraflarını çekmek için gitmişler. Eşimin bulunmasını istiyorum. Orada kalmasın. En azından bir mezarı olsun. Arkadaşının biri 'ben gidiyorum, gel beraber çekelim fotoğrafları' demiş. Hemen ardından da kayma olmuş. En son aynı gün konuştuk ve 'oğlum Ömer'e iyi bak' dedi. Daha sonrada ulaşamadık." dedi.

CHP’li Yavuzyılmaz da ifade tutanaklarını paylaştı. Tutanaklara göre:

• Çatlaklar olay günü sabah tespit edildi. Buna rağmen 12.00-12.15 arasında patlatma yapıldı!

• Yığın liç sahasında 8 metre olması gereken basamak yükseklikleri aşıldı!

• Yığın liç sahası tasarımında hata şüphesi var!

• İlk kayma 33. basamakta oldu!

Yavuzyılmaz X hesabından şu paylaşımı yaptı: “Oysa Anagold’un resmi internet sitesine göre, yığın liç sahasının her fazının her biri 8 metre yüksekliğine sahip 8 basamaktan oluşmalıydı. Buna göre hesaplandığında 4 fazda maksimum 32 basamak olması gerekiyordu. Ancak ifadelerde proje şirketinin 36 basamağa kadar çıkma yetkisi verdiği belirtiliyor. Eğer Çevre, Enerji ve Çalışma Bakanlıkları sahanın bu durumunu denetlemediyse ve üretim baskısı yaratan bu tasarım değişikliğine onay verdiyse, Bunun adı cinayettir!”