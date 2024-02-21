Mansur Yavaş işçilere yüzde 70 zam yapmıştı: AKP’li Turgut Altınok yüzde 47 yaptı!

AKP’nin ABB Başkan adayı ve mevcut Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi şirket işçilerine 17 bin 2 TL olan asgari ücret üzerinden yüzde 47 zam yaptı. Altınok, işçi maaşlarının 24 bin 890 lira olduğunu açıkladı.

HABER MERKEZİ

AKP ve MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve şu anki Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi şirket işçilerine 17 bin 2 TL olan asgari ücret üzerinden yüzde 47 zam yaptı. Altınok, işçi maaşlarının 24 bin 890 lira olduğunu açıkladı.

BİRGÜN YAZDI, ALTINOK İŞÇİLERİ TOPLADI

BirGün’ün, "AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi işçilerine enflasyonun altında zam yaptı" başlıklı haberiyle gündeme getirdiği Keçiören Belediyesi işçilerinin aldığı düşük zam tartışılmaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi işçilerine şubat ayında yatırılan maaşın, fazla mesai ücretinin yer almadığı bir banka dekontu ile ortaya çıkması üzerine AKP’li Turgut Altınok, işçileri apar topar topladı. Altınok, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ile birlikte Keçiören Belediyesi önüne çağırılan işçilerin önünde toplu iş sözleşmesini imzaladı, işçi maaşlarını açıkladı.

Altınok, “fazla mesai ücreti almayan en düşük işçi maaşının” 24 bin 890 lira olduğunu duyurdu. Altınok şirket işçilerine yaptığı maaş zammını şu sözlerle açıkladı:

“Biliyorsunuz yüzde 98 çalışan arkadaşlarımız mesai alıyor. Doğru mu? Almayan 65 kişi var. Dolayısıyla değerli kardeşlerim alacağınız maaş inşallah mesaiyle beraber 30 ile 35 bin lira arasında olacaktır. Sadece 65 çalışanımız mesai almıyor. Onunki de 24 bin 890 lira. Yani 25 bin lira civarında olacak. Şimdi buna biraz daha geldi. 25 bin, 26 bin lirayı bulacak hiç mesai yapmayan. Ama mesai yapan da 30 bin lirayla en az 35 bin lira arasında maaş alacaksınız.”

ZAM MİKTARINA FAZLA MESAİYİ DE EKLEDİ

Turgut Altınok’un, toplu iş sözleşmesi imza törenindeki konuşmasında maaş miktarlarını aktarırken yüzdelik zam oranını belirtmemesi ve maaş miktarına ilişkin yuvarlak ifadeler kullanması ise dikkat çekti. Altınok'un açıkladığı hemen hemen her rakama fazla mesai ücretini eklemesi “Keçiören Belediyesi işçilerinin maaşının 30 bin TL’nin üstünde olduğu algısını oluşturma çabası” olarak yorumlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde fazla mesai ücreti almayan bir işçinin 30 ila 33 bin TL arası maaş aldığı da biliniyor.

MAHMUT ARSLAN SİYASİ PARTİ TEMSİLCİSİ GİBİ KONUŞTU

Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın, sendika başkanından çok Cumhur İttifakı destekçisi bir siyasi parti temsilcisi gibi yaptığı açıklama ise toplu iş sözleşmesi ve maaş zamlarının göstermelik olduğunu ortaya koydu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerden önce Turgut Altınok’u Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Mahmut Arslan, tepki çeken şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız aynı zamanda Keçiören Belediye Başkanımız Turgut Altınok’la uzun bir yol arkadaşlığımız var. Bu yol arkadaşlığımızın ana temasını sizler oluşturuyorsunuz. Çalışanların emeğinin, alın terinin karşılığını aynı zamanda Keçiören’e de yapılacak hizmetleri birlikte deruhte ederek, birlikte planlayarak uzun bir çalışmanın sonunda bugün inşallah 31 Mart’ta resmen devralacağımız Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolu açıldı.

Kendisine ve ekibine buradan başarılar diliyoruz. Biz bugün burada Keçiören’de yaptığımız imzalayacağımız toplu iş sözleşmesinin önümüzde Ankara Büyükşehir Belediyesinde de bu toplu iş sözleşmesini Sayın Turgut Altınok’la yapacağız inşallah. Vatandaşın sevgisini, muhabbetini kazanan Sayın Turgut Altınok’un bu yolculuğunda kendisini yalnız bırakmayacağız.”

YAVAŞ YÜZDE 70 ZAM YAPMIŞTI

AKP’li Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ABB işçilerine yaptığı yüzde 70’lik zammı eleştirerek maaş tartışması başlatmış, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi durumunda ABB personeline tekrar zam yapacağını söylemişti.