MB'nin faiz kararı sonrası borsada hareketlilik

Faiz kararı sonrası banka hisseleri öncülüğündeki yükselişi yüzde 4'e yaklaşan BIST 100 endeksi, kar satışlarıyla 7.536 puana kadar inmesinin ardından 7.650-7.750 bandında dengelendi. BİST 100 endeksi, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde güne 46,05 artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puana çıkmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarının ardından varlık fiyatlarındaki oynaklık arttı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

ENDEKS, DENGELENDİ

Faiz kararının ardından Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksindeki yükseliş, banka hisseleri öncülüğünde yüzde 4'e yaklaştı. Endeks, 7.870 puan seviyesinde güçlenen kar satışlarıyla 7.536 puana kadar inmesinin ardından 7.650-7.750 bandında dengelendi.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), faiz kararı sonrası yaklaşık 20 baz puan gerileyerek 394 baz puana indi.

Dolar/TL yüzde 3'e yakın değer kaybederek 26,3800'e, altının gram fiyatı da yüzde 3'ten fazla düşüşle 1.624 liraya indi.

TCMB duyurusunda, söz konusu karara gerekçe olarak, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmesi gösterildi.

YABANCI YATIRIMCILARIN TL'YE İLGİSİ ARTI

Ekonomi yönetiminin halihazırda attığı adımların enflasyonla mücadele kapsamında olumlu karşılandığını ifade eden analistler, bugünkü adımla birlikte orta ve uzun vadede yatırımcılar için soru işaretlerinin azalmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, seçim sonrası yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin arttığını belirterek, öngörülebilirliğin artmasıyla söz konusu eğilimin daha da güçlenebileceğine işaret etti.