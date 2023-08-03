Meclis'te 'oda krizi': Personel odaları makam odasına dönüştürülüyor

Meclis’te yeni dönemde makam odası olmayan milletvekilleri için Halkla İlişkiler Binası’nın zemin katında personele ait bazı odalar boşaltılarak makam odasına dönüştürülmeye başlandı. Duruma tepki gösteren bir Meclis personeli, “Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf diyor, ancak Meclis’e uğramadı. Meclis Ana Bina’da 10 tane eski Meclis Başkanı odası var. Eski milletvekillerinin kurduğu ve odası kullanılmayan Parlamenterler Derneği var. Eski Meclis Başkanları ve derneğin odası dururken personeli odasından çıkardılar. TOKİ eliyle yeni oda yapıyorlar” dedi.

TBMM Başkanlığı, odası bulunmayan milletvekilleri için personele ait bazı odaları boşaltarak makam odası yapımına başladı.

Meclis'te, yeni dönemde milletvekili odası krizi yaşanmıştı. Milletvekili oda sayısı yetersiz kaldığı için 17 milletvekili odasız kalmıştı. TBMM’de komisyon başkanlıkları gibi makamlara seçilen milletvekillerinin ana binaya taşınması sonucu boşalan odaları odasız milletvekillerinin bir kısmına tahsis etmişti.

Meclis Başkanlığı, odası bulunmayan milletvekilleri için Halkla İlişkiler Binası’nın zemin katındaki personelin kullandığı odaları boşaltarak makam odası yapma için çalışmalara başladı.

MECLİS PERSONELİ TEPKİLİ

Başkanlığın kararının ardından inşaat çalışmaları sürerken milletvekillerine makam odası yapılması için odaları boşaltılan Meclis personeli ise duruma tepki gösterdi.

Meclis personeli, “Meclis’te oda savaşı var. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tasarruf diyor, ancak Meclis’e uğramadı. Meclis Ana Bina’da 10 tane eski Meclis Başkanı odası var. Bu eski Meclis Başkanlarına resmi statüleri olmamasına rağmen 3 kamu görevlisi de tahsis edildi, doğru dürüst işe de gelmiyorlar. Eski Meclis Başkanı adı üstünde eski. Eski Meclis Başkanlarının TBMM’de ne işi olabilir. Bu odaların tahsis edilme işini Cemil Çiçek döneminde yapıldı. Eski Meclis Başkanlarına oda verilmesi yönünde divanda karar alınmıştı” dedi.

“TOKİ ELİYLE YENİ ODA YAPIYORLAR”

Eski milletvekillerinin kurduğu ve kullanılmayan odası olan Parlamenterler Derneği’nin olduğunu ifade eden personel, “Bu dernek 2 milletvekili odasını büyüklüğünde odayı kullanıyor. Eski Meclis Başkanları ve derneğin odası dururken personeli odasından çıkardılar. TOKİ eliyle yeni oda yapıyorlar. Tasarruf diyorlar ama yeni odaların yapım maliyeti pahalıya gelecek. Üstelik yeni milletvekili odalarına tuvalet de yapılacak ama bu odaların hemen altı yemekhane” diye konuştu.