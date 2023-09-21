Meksika’da sergilenen uzaylı fosilleri ‘toplama’ çıktı

Meksika’da sergilenen ve dünyanın gündemine gelen ‘uzaylı fosilleri’ üzerine bir toplantı düzenleyen bilim insanları, sergilenen nesnelerin farklı zamanlara ait farklı parçaların birleştirilmesiyle elde edildiğini açıkladı.

Kendini ‘ufolog’ olarak tanıtan Jamia Maussan'ın Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi, dünyada gündem olsa da Meksikalı akademisyen ve araştırmacılar, Maussan'ın tezlerini bilim dışı olarak değerlendirdi.

Meksika Ulusal Üniversitesi'nden akademisyenler ve araştırmacılar, geçen hafta insan dışı varlıklara ait olduğu iddiasıyla Jaime Maussan tarafından gösterilen fosillerin uzaylı olma ihtimaline yer vermediklerini kanıtlamak için bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan bilim insanları, karbon-14 testlerine sokulan parçaların farklı zamanlara ait olan varlıklardan elde edildiği ve dolayısıyla bir bütünü temsil etmediğini ifade etti.

Maussan'ı siyasette bir noktaya gelmek için bilimi kullanmakla itham eden akademisyen ve araştırmacılar, sergilenen mumyaların bilim insanlarının güvendiği testlere tabi tutulması gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan fizik profesörü Alejandro Frank, ufolog Jamia Maussan'ı şarlatan olmakla suçladı.