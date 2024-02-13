Memleket Partisi'nin Ankara, Adana ve Bursa adayları belli oldu
Seçimlere ittifaksız giren Memleket Partisi; Ankara, Adana ve Bursa büyükşehir belediyesi başkan adaylarını açıkladı.
Seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Memleket Partisi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 79 seçim bölgesindeki adaylar kesinleşti.
Partinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Burak Hasar, Adana adayı PM üyesi Ethem Eke, Bursa adayı ise PM üyesi Ruşen Sever oldu.
Henüz Antalya, İstanbul ve İzmir adaylarını açıklamayan Memleket Partisi'nde belli olan diğer büyükşehir adayları ise şöyle:
Denizli - Mustafa Çağlayan
Maraş - Cuma Akpınar
Kayseri - Deniz Coşkun
Kocaeli - Ünal Karasağız
Manisa - Gülnur Efe
Samsun - Seyit Ahmet Koçak
Tekirdağ - Barış Tunca
Van - Ali Ertuğrul Aybay
Maraş - Cuma Akpınar
Kayseri - Deniz Coşkun
Kocaeli - Ünal Karasağız
Manisa - Gülnur Efe
Samsun - Seyit Ahmet Koçak
Tekirdağ - Barış Tunca
Van - Ali Ertuğrul Aybay
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