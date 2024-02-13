Memleket Partisi'nin Ankara, Adana ve Bursa adayları belli oldu

Seçimlere ittifaksız giren Memleket Partisi; Ankara, Adana ve Bursa büyükşehir belediyesi başkan adaylarını açıkladı.

Seçimlere tek başına gireceğini açıklayan Memleket Partisi'nde 11'i büyükşehir olmak üzere toplam 79 seçim bölgesindeki adaylar kesinleşti.

Partinin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) başkan adayı, Genel Başkan Yardımcısı Dr. Burak Hasar, Adana adayı PM üyesi Ethem Eke, Bursa adayı ise PM üyesi Ruşen Sever oldu.

Henüz Antalya, İstanbul ve İzmir adaylarını açıklamayan Memleket Partisi'nde belli olan diğer büyükşehir adayları ise şöyle:

Denizli - Mustafa Çağlayan

Maraş - Cuma Akpınar

Kayseri - Deniz Coşkun

Kocaeli - Ünal Karasağız

Manisa - Gülnur Efe

Samsun - Seyit Ahmet Koçak

Tekirdağ - Barış Tunca

Van - Ali Ertuğrul Aybay