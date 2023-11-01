Milli Eğitim Bakanı Tekin tarih verdi: Müfredatı hafifleteceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatın çok ağır olduğunu ve derslerde sadeleştirmeye gideceklerini açıkladı. Tekin ayrıca, Antalya'daki özel bir okulda Cumhuriyet'in 100. yıl etkinliğinde konuşan ve iktidarı eleştiren öğretmenin gözaltına alınmasına da destek verdi.

Dün yapılan kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatta sadeleştirmeye gidileceğini, değişiklikleri aralık ortasında açıklamayı düşündüklerini söyledi.

"Kasım ayının sonu veya aralık ayının ortası gibi müfredat değişikliği yapacağız" diyen Bakan Tekin, müfredattaki gereksiz konuların ayıklanacağını ve böylelikle derslerin sadeleştirileceğini belirtti.

"MÜFREDAT ÇOK AĞIR, HAFİFLETECEĞİZ"

Yeni düzenlemeye ilişkin çalışmaların henüz bitmediğini de belirten Tekin, "İlkokul, ortaokul ve lisede tekrar eden konular var bunlara bakacağız ve çıkartacağız. Müfredat çok ağır öğretmenler konuları yetiştiremiyor. Müfredatı hafifleteceğiz. Yeni dersler eklenebilir ve mevcut derslerden çıkartılanlar olabilir. Aralık ortasında bir toplantıyla açıklayacağız" dedi.

ANTALYA'DA ÖĞRETMENİN GÖZALTI ALINMASI: "İLGİLİ BİRİMLER GEREĞİNİ YAPAR"

Bakan Tekin, Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında özel bir okulda yaptığı konuşmada iktidarı eleştirdiği için ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla gözaltına alınan, daha sonra serbest bırakılan öğretmen E.K.'ya ilişkin gözaltı kararını doğru bulduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Öğretmenin bu davranışını nasıl tasvip edebiliriz? Bu gibi sorunlar yaşandığında ve ilgili birimlerin haberi olduğunda gereğini yaparlar. Bize çocuklar emanet, ona göre davranmalıyız."

"MÜLAKAT SİSTEMİ DEVAM EDİYOR"

Yusuf Tekin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sürecinde kaldırmayı vaat ettiği ancak hâlâ devam eden mülakat tartışmasına ilişkin ise yine AKP iktidarında kurulan sistemi örnek gösterdi ve seçim vaadine rağmen mülakatı kaldırmak için hiçbir somut adım atmadıklarını söyledi:

"2016'da kurulan sisteme göre KPSS'de belli puan barajını geçen adayların 3 katı aday sözlü sınava çağrılıyor. Dolayısıyla şu anda öğretmen alımlarında sözlü sınavın olması yasal bir zorunluluktur. Kanunda da herhangi bir değişiklik olmadığına göre mülakat sistemi zaten devam ediyor."