Milyonlarca emekli Kabine’yi bekliyor

Emek Servisi

Ülkedeki milyonlarca emekli, maaş zammı için Kabine toplantısını bekliyor. Emekliye ek zam ile SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı için Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın yaptığı çalışma tamamlandı. 2024 emekli maaşı zammı düzenlemeleri için Kabine toplantısından çıkacak sonuç ve refah payı hariç yüzde 37,57 olan emekli zammı ilave refah payı düzenlemesi yeniden artırılması bekleniyor. Salı günü gerçekleştirilecek 2024 yılının ilk Kabine toplantısında emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak. Sabah’ın haberine göre toplantının emekli maaşı zammı gündemi şu şekilde:

• En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek.

• Refah payı ve kademeli zam değerlendirilecek.

• Maaş artışları düşük gelir grubunu gözetilerek yapılacak.

• Maaş artışlarının bütçe disiplini ve ücret artışı-enflasyon artışı döngüsüne etkisi masaya yatırılacak.

Emekliye refah payı konusundaki son kararı Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor. 2023 Nisan ayından bu yana en düşük emekli maaşı Hazine desteği ile 7 bin 500 TL olarak uygulanıyor. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise “SSK, Bağ-Kur ve memur emekli aylıklarını dengeye taşıyacağız. Bunun için kanuni düzenleme ihtiyacı var. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 lira için ne yapabileceğimizi çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Kabine'de ele alınacak. Emeklilerin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.