Morgan Stanley'den Fatih Karahan yorumu: 8 Şubat'a dikkat çekildi

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, Merkez Bankası Başkanlığı görevine, Başkan Yardımcısı Fatih Karahan'ın atanması değerlendirdi. Banka değerlendirmesinde, "Geçmiş başkan değişikliklerinin aksine, bu durum politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor" ifadelerine yer verdi.

Yabancı bankalardan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) görev değişimine ilişkin art arda açıklamalar ve değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

JP Morgan'ın ardından ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley de değerlendirmelerini paylaştı.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, Hafize Gaye Erkan'ın TCMB başkanlığı görevinden yalnızca dokuz ay sonra kişisel nedenlerini gerekçe göstererek istifa etmesini ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TCMB Başkanı olarak Fatih Karahan'ı atamasını değerlendiren Morgan Stanley, "TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Morgan Stanley, Fatih Karahan'ın Cevdet Akçay ve Hatice Karahan ile birlikte temmuz ayında TCMB'ye başkan yardımcısı ve PPK üyesi olarak atandığını ve atanmalarının ardından ağustos ayında hızlanan TCMB'nin son sıkılaştırma adımlarında kilit rol oynadığını savundu.

ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

TCMB'de yaşanan bu görev değişimini, "Bizim görüşümüz; 2019 ve 2021'deki geçmiş başkan değişikliklerinin aksine, bu durum politika yönünde bir değişikliğe ya da daha düşük faiz oranlarına yönelik siyasi bir tercihe işaret etmiyor. TCMB'nin dezenflasyona öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz" şeklinde değerlendiren, Morgan Stanley "TCMB'nin önümüzdeki Perşembe günü (8 Şubat) düzenleyeceği Enflasyon Raporu basın toplantısında politika mesajlarını dinleme şansımız olacak" dedi.