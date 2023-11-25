Muhalefetin seçim hazırlıkları hızlanıyor

Haber Merkezi

Partilerin yerel seçim hazırlıkları başlarken muhalefetin özellikle Ankara ve İstanbul gibi Büyükşehirlerde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Son dönemde ittifak karşıtı açıklamaları ile dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Akşener, Yavaş’la görüşmesinin, ‘nezaket ziyareti’ olduğunu belirterek başka bir şey konuşulmadığını ifade etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Akşener ile gerçekleştirdiği telefon konuşması hakkında konuştu. İmamoğlu, “Biz neticede beş yıl önce Millet İttifakı’nın belediye başkanı adayı olarak yola çıkmış ve seçimi kazanmıştık. Bu dönem bitene kadar da biz o ittifakı temsil eden belediye başkanıyız. Mevcut gündeme dair düşüncelerimizi paylaştık. İletişime açık olduğumuzu kendileri de ifade etti. Böylesi bir dertleşme sohbetleşme için de kendilerine teşekkür ederim." dedi. İmamoğlu, basın mensuplarının yönelttiği "Yüz yüze bir görüşme olacak mı?" sorusuna ise "Şu anda öyle bir planlama yapmadık. Ama her an olabilir diye düşünüyorum" şeklinde yanıt verdi.

CHP, yerel seçim stratejisini belirlemek üzere milletvekillerinin katılımıyla 1-3 Aralık’ta, Antalya’nın Manavgat ilçesinde kampa girecek. Genel Başkan Özgür Özel’in de katılacağı kampta yeni dönem milletvekillerinin tanışması ve geçmiş dönem milletvekillerinin tecrübelerini aktarması da planlanıyor. Ayrıca 4 Aralık Pazartesi günü Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının da Antalya’da yapılacağı öğrenildi.