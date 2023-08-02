Murat Karayalçın'dan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ziyaret: Kaftancıoğlu ile görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen ve Hikmet Çetin ile geçtiğimiz günlerde yemekte bir araya gelen eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, bu kez CHP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Karayalçın, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü.

CHP geleneğinin önemli isimlerinden, eski Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile görüştü.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret eden Geçmiş dönem Genel Başkanımız Sn. Murat Karayalçın’ı İl Başkanımız, il yöneticilerimiz ve Gençlik Kolu Başkanımızla birlikte karşıladı" denildi.

İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret eden Geçmiş dönem Genel Başkanımız Sn. Murat Karayalçın’ı İl Başkanımız, il yöneticilerimiz ve Gençlik Kolu Başkanımızla birlikte karşıladı. pic.twitter.com/tP25edzqqR — CHP İstanbul İl Başkanlığı (@CHP_istanbulil) August 2, 2023

Murat Karayalçın, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile yemekte bir araya gelmişti.

Görüşmeye ilişkin BirGün'e konuşan Karayalçın, "Her CHP’linin yapması gereken şeyi yaparak CHP’nin sorunlarını ele aldığımız bir görüşme oldu" demişti.

İmamoğlu’nun belediye başkanı adayı olmasını gerekli gördüğünü bildiren Karayalçın, “Ben buna ‘kader kilitlenmesi’ diyorum. Yani hem Ekrem Bey’in adaylığı konusunda hem de CHP’nin Ekrem Bey’i aday gösterme konusunda eli mahkum. Bu durum kilitlenmiştir. Bunu kendisine de ilettim. Yeniden aday olmaya mecburdur. Partide öyle bir hava var ki sanki bu işler bittiğinde seçimi çok rahat kazanacağız. Halbuki tam tersi. Çok ciddi zorluklarla karşı karşıyayız. Yeni kentsel planlamalar oluşturulmalı. Ciddi bir emek sarf etmeli ve bu duyurulmalı” diye konuşmuştu.