Öfke yurda taştı

Kredi ve Yurtlar Kurumu Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesi sonucu Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesi birçok şehirde öğrenciler tarafından protesto edildi. Eylemlerde ‘Katil KYK’ sloganı öne çıktı.

Hazırlayan: Kayhan AYHAN

İSTANBUL

İstanbul Güngören’de bulunan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünün sınırında yer alan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrenciler de asansör cinayetine sessiz kalmadı. "Katil KYK hesap verecek", "Sorumlular susuyor öğrenciler ölüyor" sloganlarının atıldığı eylemde, öğrencilerin can güvenliğini de kapsayan nitelikli barınma talebi öne çıktı.

İstanbul’da Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Aydın’da KYK yurdunda asansör düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş için yürüyüş düzenledi, ardından basın açıklaması gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de Kuzey Kampüste 3. Kuzey Yurdunun önünden başladıkları yürüyüşle Kuzey Piramit önüne gelerek basın açıklaması okudu. Öğrenciler açıklama sırasında sık sık “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Katillerden hesabı gençlik soracak”, “Kaza değil cinayet, kader değil katliam”, “Savaşa değil barınmaya bütçe” sloganları attı.

ANTALYA

Antalya’da Bezmi Alem, Akdeniz, Şehzade, Muratpaşa ve Elmalı KYK yurtlarında bulunan öğrenciler, gece saatlerinde yurt içlerinde bir araya gelerek yürüyüş ve oturma eylemleri gerçekleştirdi. Öğrenciler, "Akdeniz uyuma, kardeşine sahip çık", "Katil KYK" ve "Zeren ölmedi, kalbimizde yaşıyor" sloganı atarak, olayın bir kaza değil ihmal ve cinayet olduğuna dikkat çekti. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü önünde öğrenciler oturma eylemi yaptı.

İZMİR

Ege Üniversitesi Kız Yurdu, Zübeyde Hanım bloğu ve Bayraklı KYK yurdundaki öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Öğrenciler KYK yurtlarının şartlarının düzeltilmesini istedi. Alkışlar, ıslıklar, ışıklar ve sloganlarla yapılan yürüyüşlerde yurtlarındaki sorunlara değinildi.

AYDIN

Aydın'da, üniversite öğrencileri oturma eylemi düzenledi. Yapılan açıklamada, "Asansörün içinde can veren sıra arkadaşımızın ölümünden sorumlu olan KYK ve yurt yönetimidir" denildi. Öğrencilerin önceki gün ters kelepçeyle gözaltına alındığı meydanda oturma eylemine dün de devam edildi.

ANKARA

ODTÜ öğrencileri yurt koşulları ve ihmallere karşı yurtlar bölgesinde yürüdü. Öğrenciler tarafından yapılan basın açıklamasında, “ Gençliğin geleceği de bugünü de ihmallerle dolu. İhmaller nedeniyle daha fazla sıra arkadaşımızı kaybetmeyeceğiz. Bizleri öldüren bu sistemin sorumlularından hesap soracağız” denildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da bulunan, Süleyman Bin Halid KYK Kız Yurdunda Ertaş’ın ölümü protesto edildi. Yurt bahçesinde toplanan yüzlerce kadın, “Katil KYK” sloganları attı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de ise öğrenciler Eskibağlar Mahallesi’nde bulunan AVM önünden Ulus Anıtı’na yürüyüş gerçekleştirdi. "İhmaller ortaya çıkacak, sorumlular hesap verecek" pankartının açıldığı yürüyüş sonrasında yapılan açıklamada, "Bu düzende bizlerin sorunları yok sayılıyor. Öğrenci ölümleri politiktir" denildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’de Safiye Hüseyin Elbi KYK yurdunda kalan öğrenciler protesto için yurt avlusunda bir araya gelerek sloganlar eşliğinde yaşanan ölümü protesto etti. Protesto 18 Mart Kız Öğrenci KYK yurdunda da başladı. Üniversitelilerin protestosu kısa sürede kent geneline yayıldı. Öğrenciler 01.00 saatlerinde KYK yurt avlularından çıkarak, bulundukları mahallelerin sokaklarında “Katil KYK”, "Verdiğiniz yorgan kefenimiz oldu" sloganları atarak yürümeye başladı. Kentin dört bir yanından gelen üniversiteliler, İskele Meydanı’na doğru yürüdü. İskele Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler ise “okumaya geldik ölmeyeceğiz”, sloganları ile tepkilerini dile getirdi.

BURSA

Bursa Uludağ KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, Zeren Ertaş için eylem yaptı. Yurt bahçesinde toplanan öğrenciler, “Susma sustukça sıra sana gelecek, Ölmeye değil okumaya geldik’ sloganları atarak yaşanan olayı protesto etti.

DERSİM

Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesi Dersim’de bulunan, Tunceli KYK Kız Yurdu, Ehlibeyt Kız Yurdu ve Yusuf Cengiz TOBB Kız Yurdu’ndaki öğrenciler tarafından protesto edildi. Yurt önünde eylem yapan kadın öğrenciler ‘Katil KYK’ sloganları atarak tepkilerini dile getirdiler. 3 yurtta da öğrenciler ışık açma-kapama eylemi gerçekleştirdiler. Tunceli KYK kız yurdu önünde öğrencilere seslenen Emek Gençliği yöneticisi Eylül Yantemur, yaşanan olayı ‘Kaza değil cinayet’ diye tanımladı.