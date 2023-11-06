Öğrenciler ölümle burun buruna

Gençlik Bakanı Osman Bak, öğrenci yurtlarında bakım ve onarımların yapıldığını iddia etse de son 10 gün içinde en az 8 kez asansör kazası yaşandı. Son olarak Muş’taki KYK Yurdu’nda arızalanan asansörde öğrenciler mahsur kaldı. Olayı protesto eden 4 öğrencinin yurttan atıldığı iddia edildi.

Haber Merkezi

Aydın’da KYK Yurdu’nda asansör faciasının ardından Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesine karşın önlemsizlik devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak’ın asansörlerin bakımların yapıldığını söylese de yurtlardan hâlâ bu konuda haberler geliyor. Bunun en son örneği ise önceki akşam Muş'ta bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Sultan Alparslan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşandı. Arızalanan asansör iki kat arasında asılı kaldı. Asansörün içerisinde mahsur kalan 2 öğrenci güvenlik görevlileri tarafından kurtarılırken astım hastası olan bir öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından yurdunda toplanan yüzlerce öğrenci yaşanan ihmali, "Katil KYK" sloganlarıyla ve "Bu mu sizin bakımı yapılmış asansörünüz" sözleriyle protesto etti. Eyleme katılan 4 öğrencinin ise yurttan atıldığı iddia edildi.

ENDİŞEMİZ ARTTI

Yurtta kalan bir öğrenci, asansörün bakımının iki hafta önce yapıldığını ifade eden yurt yönetimini istifaya çağırdıklarını aktardı. soL haber’e konuşan öğrenci, "Geçen hafta Aydın'da kaybettiğimiz öğrenci arkadaşımızdan sonra Yurt Müdürü’ne asansörlerin kontrol ettirilmesi için çağrıda bulunmuştuk. Sonra görevliler gelip asansörleri kontrol etmişti. Ancak yaşanan bu olaydan sonra endişelerimiz arttı" dedi.

Öğrenci son olarak şunları söyledi: "Yurt bahçesinde olayın meydana gelmesinin ardından bir yürüyüş gerçekleştirdik. Buradaki amacımız benzer olayların yaşanmaması ve kötü şeylerin başımıza gelmesine müsaade etmeden önlemlerin alınması. Evet, belki bir şey olmadı ama idareciler buna sığınmasın. Hızlıca önlem alınmasını rica ediyoruz."

SON 10 GÜNDE 8 KAZA

Zeren Ertaş’ın yaşamını yitirmesinin ardından son 10 günde en az 8 ayrı KYK yurdunda asansör arızaları yaşandı. Yaşanan arızaların bir kısmı şu şekilde:

Çorum’da KYK İskilipli Atıf Hoca Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kalırken öğrenciler yurt görevlileri tarafından kurtarıldı. Olayı protesto eden öğrencilerin asansör sorununu olaydan 2 gün önce yurt müdürlüğüne bildirdikleri ve müdürlüğün "sorunu çözdüklerini" söylediği iddia edildi.

Bartın’da KYK Ağdacı Öğrenci Yurdu’nda asansör 3. kattan -1. kata düştü. Olayda yaralanan öğrenci olmadı.

Giresun’da KYK Esma Hatun Öğrenci Yurdu’nda asansör 8. Kattan 5. Kata düştü. Asansörde mahsur kalan öğrenciler olaydan yaralanmadan kurtuldu.

KYK Fatsa Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kayarak zemine çakıldı. Asansörün düşmesinden yaklaşık 5 saniye önce asansörde mahsur kalan 4 öğrenci arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Gümüşhane’de bulunan KYK Zeynep Ana Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin içinde bulunduğu asansör 5. kattan 3. kata düştü.

Konya’da Ilgın Meslek Yüksekokul Erkek Yurdu'nda arızalanan asansörde 6 öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan öğrenciler, yurttaki diğer öğrenciler tarafından kurtarıldı. Asansör boşluğunda kalan öğrenciler, asansörün bozuk olduğuna dair birçok kez şikâyette bulunduklarını ancak dönüş alamadıklarını belirtti.

Nevşehir’de KYK Ayşe Humasah Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nda 3 öğrencinin içerisinde bulunduğu asansör 3. kattan -1. kata düştü. Asansörde mahsur kalan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı günün sabahında ise asansörde kalanlar olmasına rağmen yurt yönetiminin "Sorun yok, kullanın" dediği iddia edildi.

Sivas’ta bulunan KYK Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nde 10 bin kişilik kız öğrenci yurdunda da arızalanan asansörde bir öğrenci mahsur kaldı. Öğrenci, yurt görevlileri ve arkadaşları tarafından kurtarılırken bahçeye inen binlerce öğrenci, yaşananları protesto etti.