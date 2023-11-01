Öğrenciler sadece beş saniye ile ölümün eşiğinden döndü

KYK Fatsa Öğrenci Yurdu’nda asansörün düşmesinin ardından hazırlanan polis tutanağında, faciadan 5 saniye ile kurtuldukları yer aldı. Yurt Müdürü Sadan ise olay esnasında güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığını söyledi.

Onur DURMUŞ

Aydın’da bir kız öğrenci yurdunda düşen asansör nedeniyle Zeren Ertaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından bu defa da Ordu Fatsa’da üniversite öğrencilerinin kaldığı KYK yurdunda asansör halatları koptu. 4 öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan KYK Fatsa Öğrenci Yurdu’nda da önceki gün bir asansör düştü. Olayın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü asansörün düşmesini yalanladı. Ancak olaya ilişkin yeni detaylar polis tutanağında ortaya çıktı.

TAHKİKAT BAŞLATILDI

BirGün’ün ulaştığı tutanakta şu ifadeler yer aldı: “4 kişinin olduğu asansör 5’inci kattan hızlıca 3’üncü kata inmiş, 3’üncü katta içeride kalan kişiler arkadaşları tarafından dışarı çıkarılmıştır. Çıkarıldıktan yaklaşık 5 saniye sonra asansörün bodrum kata düştüğü, asansör içerisinde 4 kişinin olduğu, herhangi bir yaralanma olayı olmadığı, şahıslar korktukları için Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştır. Hastanede yapılan şifahi görüşmede ise şahıslar KYK Yurt yönetiminden davacı ve şikâyetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Günün Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmiş olup, Yurt Müdürü hakkında bilgi sahibi olarak ifadesinin alınması ve asansör ile ilgili bilirkişi raporu alınması talimatı alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir." Yurt Müdürü Salim Sadan ise BirGün’e yaptığı açıklamada, güvenlik görevlilerinin yerinde olmadığını tespit edildiğinin ve kendi bünyelerinde bir soruşturma başlatılacağını söyledi. Öte yandan Karabük’te duvarlara ‘Katil KYK’ yazan 4 SOL Genç üyesi gözaltına alındı.

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER ART ARDA İKİ SES DUYMUŞLAR

Yurtta kalan öğrenciler ise asansörün düşme anıyla ilgili BirGün’e konuştu. Öğrenciler, "Asansör 5’inci kattan 4’üncü kata düştü. Bizi arkadaşlarımız hızlı bir şekilde asansörden tahliye etti. Asansörden iner inmez asansör kapısı açık bir şekilde aşağı düştü ve art arda 2 ses duyuldu. Asansörün biz indikten sonra önce ikinci kata ardından da zemine çakıldığını fark ettik" dedi.

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ŞARTLARIMIZIN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN ADIM ATIN

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin Tıp Fakültesi öğrencisi Elif Zamir Khan’ın yurt odasında yaşamına son vermesi nedeniyle Beytepe Kampüsünde eylem yaptı. Güvencesiz ve belirsiz bir geleceğin gün geçtikçe büyüdüğünü söyleyen öğrenciler, "En küçük biriminden en yüksek muhatabına kadar bizim çağrımız bir an önce öğrencilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için adım atılmasıdır. Bizler insan onurumuz incitilmeden, haklarımız ve ihtiyaçlarımız gözetilerek yaşamak istiyoruz" dedi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi önünde de TTB Tıp Öğrencileri Kolu bir açıklama yaptı. Öğrenciler geleceklerinin güvence altına alınmasını istedi.