Okan Buruk'tan Mauro Icardi açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'yle ilgili, "Birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih'i konuk edecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk karşılaşma öncesinde katıldığı basın toplantısında Icardi'nin durumunun son antrenman ile birlikte belirleneceğini söyledi.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Kaan Ayhan ile birlikte basın toplantısına katılan Buruk, Bayern Münih mücadelesine ilişkin "Grup için önemli karşılaşma. Hedefimiz maç maç gitmek. Bu maç da onlardan biri. 4 puanla çıkıyoruz bu maça. Amacımız bunu yükseltmek. Taraftarımızın önünde oynuyoruz. Amacımız iyi futbol. Kendi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz en yüksek puanı alabilmek. Rakibimizin ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz. Kaliteli ve tecrübeli bir takıma sahibiz" dedi.

Kaan Ayhan ise karşılaşmaya ilişkin şunları söyledi:

"Kolay bir maç olmayacağını biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kolay bir maç olmadığını düşünüyorum. Yarın da her zamanki motivasyonla maça çıkmayı düşünüyoruz. Bayern Münih'in küçük hataları hemen cezalandıran bir takım olduğunu biliyoruz. Elimizden geldiği kadar iyi bir performansla taraftarımızın önünde oynamak istiyoruz."

"ICARDİ İÇİN TEKRAR DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"

Okan Buruk, sakatlığı bulunan Mauro Icardi'nin durumuyla ilgili, "Birazdan antrenmana çıkacağız. Ondan önce tekrar bir değerlendirme yapacağız. Yarın için kararımızı vereceğiz" açıklamasında bulundu.