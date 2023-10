Öldüren kuşatma

Tel Aviv’in ablukaya alarak ölüm yağdırdığı Gazze’de trajedi yaşanıyor. Yardım çalışmaları durma noktasına geldi, yakıt verilmediği için sağlık sistemi çöktü. İsrail’in son 24 saatte yaptığı saldırılarda 700 Filistinli öldürüldü.

Dış Haberler

Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Şeridi'ndeki yardım faaliyetlerinin durma noktasına geldiği uyarısında bulundu. UNRWA'nin İletişim Direktörü Juliette Touma, BBC'ye verdiği demeçte, acilen yakıt alınmaması durumunda bu gece itibariyle Gazze Şeridi'ndeki yardım faaliyetlerinin durdurmak zorunda kalacaklarını söyledi.

"Acilen yakıta ihtiyacımız var" diye sözlerini sürdüren Touma, operasyonların durmasının Gazze'deki insanlar üzerinde yıkıcı bir etkisi olacağını belirti.

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da hastanelerde, tüm jeneratörlerin 48 saatten daha az bir süre içinde duracağını söyledi. Yakıt tükendiği için Endonezya hastanesinde elektrikler kesildi. Elektrik olmaması nedeniyle hastaların ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı ifade edildi. Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, El Cezire’ye Gazze'ye yakıt girişi olmazsa büyük bir felaket yaşanacağını söyledi.

SİLAHLAR SUSSUN

BBC radyosuna konuşan Gazzeli Faysal Shawaa, eşi ve oğluyla birlikte evini terk etmek zorunda kaldığını ve çok zor durumda olduğunu söyledi.

"Her şeyimiz eksik; yiyecek, ilaç ve tabii ki elektrik yok" diyen Shawaa, "Gazze'de her dakika insan öldürüyorlar. Altyapıları ve binaları yıkıyorlar, her şey yok ediliyor. Gazze'de hiçbir şeyimiz kalmadı. Silahların susmasına, ateşkese ihtiyacımız var" dedi.

24 SAATTE 400 SALDIRI

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’na göre Gazze'de bir günde 700'den fazla kişi öldürüldü. İsrail ordusu ise dün sabah yaptığı açıklamada son 24 saatte hava saldırılarının kentte 400'den fazla hedefi vurduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler: “Gazze Şeridi’nde 800’ü çocuk 1400’den fazla kişi enkazda.”

İsrail polisi: “Çatışmaların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana 784 sivilin ölümünü tespit ettik.”

Filistin: “24 saatte 700 Filistinli daha öldürüldü, toplam ölüm sayısı 5 bin 791”