ORC'den İzmir anketi: Aradaki fark kaç puan?

ORC Araştırma şirketi, İzmir ve Muğla'daki yerel seçimlere ilişkin anket sonuçlarını paylaştı. İki şehirde de CHP'nin adayları yarışı önde götürürken genel seçimlerdeki oy dağılımına göre CHP'nin oy kaybettiği tespit edildi.

ORC Araştırma şirketi, İzmir'deki seçimlere yönelik yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Sonuçlara göre yarışta CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 40 alırken AKP'nin adayı Hamza Dağ yüzde 31,2; İYİ Parti'nin adayı Ümit Özlale yüzde 13,6; DEM Parti'nin adayı Akın Birdal ise yüzde 5,5 oy alıyor.

28 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında 5400 kişi ile yapılan anketin sonuçları, ORC Araştırma'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / İZMİR



İzmir ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/9tTd0M5pEx — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 5, 2024

GEÇEN AY 3,5 PUAN FARK VARDI

ORC'nin geçen ay yaptığı ankette ise Cemil Tugay ile Hamza Dağ arasında 3,5 puan fark vardı. Geçen ayki araştırmaya göre Tugay'ın oyu 2 puan, Özlale'nin oyu ise 5 puan artarken Hamza Dağ ise 3 puan geriledi.

2019'da yapılan seçimlerde DEM Parti ve İYİ Parti aday çıkarmamış, CHP'nin adayı Tunç Soyer yüzde 58 oy almıştı. Cumhur İttifakı'nın oyu ise yüzde 38,7'ydi.

Mayıs ayında yapılan milletvekilliği seçimlerinde ise partilerin oyu şöyleydi:

CHP: yüzde 41,5

AKP: yüzde 24,6

İYİ Parti: yüzde 11,6

YSP (DEM Parti): yüzde 7,5

TİP: yüzde 5,4

MHP: yüzde 5,1

MUĞLA ANKETİ

ORC Araştırma, Muğla'daki seçimlere yönelik anketinin sonuçları da yayımladı.

Muğla'daki araştırmada kararsınızlar 10 puanın üzerinde çıkarken CHP'nin adayı Ahmet Aras yüzde 34, AKP'nin adayı Aydın Ayaydın yüzde 23,5, İYİ Parti'nin adayı Metin Ergun yüzde 22, DEM Parti'nin adayı Yusuf Uludağ ise yüzde 4,9 oy aldı.

YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMASI / MUĞLA



Muğla ilinde yaşayan seçmenlere, "Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltilmiştir. pic.twitter.com/zFZnFPdf4s — ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) March 5, 2024

Mayıs ayında yapılan milletvekilliği seçimlerinde Muğla'da partilerin aldığı oy oranları şöyleydi:

CHP: yüzde 38

AKP: yüzde 24

İYİ Parti: yüzde 17,5

MHP: yüzde 6

TİP: yüzde 5,7

YSP (DEM Parti): yüzde 3,3