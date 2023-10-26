Özgür Özel'den, Kılıçdaroğlu-DEVA'lı ilçe başkanları görüşmesine tepki

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'nden 13 ilçe başkanı ile görüşmesine ilişkin, "Partinin siyaset yapış biçimini terk etmeyip, aksine daha da pervasızlaşıyor olmasıdır bu noktadaki sorun. Bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız" tepkisini gösterdi.

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin Zonguldak İl Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Özgür Özel burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partisi'nden 13 ilçe başkanıyla görüşmesini eleştiren Özel, "CHP gibi bir partinin Genel Başkanı geçtiğimizde ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanlarıyla gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor ve siyasetin ortasına bomba gibi düşüyor" ifadelerini kullandı.

"DUYSAM DUYSAM UTANÇ DUYARIM"

"Ve öğreniyoruz ki o görüşmeyi organize edenlerden DEVA Partisi'nden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor" diyen Özel, şunları söyledi:

"Önümüzdeki süreçte benim bir hafta sonraki kurultay için DEVA Partisi ziyaretinden elde edeceğim bir fayda, kurultayda yararlanacağım bir şey yok. Ondan ümit duymam, duysam duysam utanç duyarım çünkü ben CHP'liyim.

Partinin siyaset yapış biçimini terk etmeyip, aksine daha da pervasızlaşıyor olmasıdır bu noktadaki sorun. Yoksa zaten her gün yaşananlar bir başka sıkıntı ve bizim kurultay sürecimiz yakında bitecek. Ama 10 gün sonra yepyeni kadrolarla, yepyeni anlayışla yola çıkmazsak, bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız."

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEVA Partili 13 ilçe başkanı ile geçtiğimiz hafta görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Görüşmede, 13 ilçe başkanının partisinde istifa etmesine karşılık DEVA Partisi Esenyurt İlçe Başkanı Halis Kahriman'a belediye başkanlığı verileceği öne sürülmüştü.