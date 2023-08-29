Prof. Dr. Naci Görür'den Konya depremi yorumu: Eskişehir fayını işaret etti

Bu sabah saat 07:58'te Konya'da meydana gelen Kandilli'nin büyüklüğünü 5.1, AFAD'ın da 4.8 olarak açıkladığı depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, Eskişehir fayını işaret etti.

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