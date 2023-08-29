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Prof. Dr. Naci Görür'den Konya depremi yorumu: Eskişehir fayını işaret etti

Bu sabah saat 07:58'te Konya'da meydana gelen Kandilli'nin büyüklüğünü 5.1, AFAD'ın da 4.8 olarak açıkladığı depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, Eskişehir fayını işaret etti.

Güncel
  • 29.08.2023 10:35
  • Giriş: 29.08.2023 10:35
  • Güncelleme: 29.08.2023 10:42
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Prof. Dr. Naci Görür'den Konya depremi yorumu: Eskişehir fayını işaret etti
Fotoğraf: AA

Konya'da AFAD verilerine göre 4,8, Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Sarsıntının hissedildiği kentte zarar oluşmadığı açıklanırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Görür, Eskişehir Fay Zonunu işaret etti.

Naci Görür paylaşımında "Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

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