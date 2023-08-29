Prof. Dr. Naci Görür'den Konya depremi yorumu: Eskişehir fayını işaret etti
Bu sabah saat 07:58'te Konya'da meydana gelen Kandilli'nin büyüklüğünü 5.1, AFAD'ın da 4.8 olarak açıkladığı depreme ilişkin değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, Eskişehir fayını işaret etti.
Konya'da AFAD verilerine göre 4,8, Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Sarsıntının hissedildiği kentte zarar oluşmadığı açıklanırken deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den de açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulunan Görür, Eskişehir Fay Zonunu işaret etti.
Naci Görür paylaşımında "Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle" ifadelerine yer verdi.
Konya, Kulu-Tavşancalı’da 5,1 deprem oldu . Yakınlarda aynı bölgede aynı büyüklükte deprem Çandır- Selçuklu’da olmuştu. Bugünkü deprem muhtemelen Eskişehir Fay Zonunun devamında oluştu (Esat vd 2016), sevgiyle pic.twitter.com/bib8BhgSF7— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 29, 2023