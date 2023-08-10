Prof. Dr. Ulusoy’dan ekonomik durum testi: En az 3’ünü alamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz

Alım gücüyle ilgili yurttaşlara 9 soru yönelten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Bunlardan en az 3’ünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz” dedi.

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından ‘ekonomik gelir testi’ paylaştı.

“Kendinizi test edin” diyen Ulusoy, yurttaşlara 9 soru yöneltti. Ulusoy, “Bunlardan en az 3’ünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz” ifadelerini kullandı.

Ulusoy, en az 4’ünü karşılayamayanların ise “ciddi yoksun” olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un yönelttiği sorular şöyle:

1- İpotek, kira ödemeleri, faturalar, diğer borçlar

2- İki hafta evden uzakta tatil

3- İki günde bir et, tavuk, balık yemek

4- Beklenmeyen finansal giderler

5- Bir telefon satınalma

6- Bir TV satınalma

7- Bir çamaşır makinası satın alma

8- Bir araba satın alma

9- Evi yeterince sıcak tutarak ısınma