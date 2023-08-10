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Prof. Dr. Ulusoy’dan ekonomik durum testi: En az 3’ünü alamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz

Alım gücüyle ilgili yurttaşlara 9 soru yönelten Prof. Dr. Veysel Ulusoy, “Bunlardan en az 3’ünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz” dedi.

Ekonomi
  • 10.08.2023 10:15
  • Giriş: 10.08.2023 10:15
  • Güncelleme: 10.08.2023 10:17
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Prof. Dr. Ulusoy’dan ekonomik durum testi: En az 3’ünü alamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz

Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya hesabından ‘ekonomik gelir testi’ paylaştı.

“Kendinizi test edin” diyen Ulusoy, yurttaşlara 9 soru yöneltti. Ulusoy, “Bunlardan en az 3’ünü karşılayamıyorsanız maddi açıdan yoksunsunuz” ifadelerini kullandı.

Ulusoy, en az 4’ünü karşılayamayanların ise “ciddi yoksun” olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Veysel Ulusoy’un yönelttiği sorular şöyle:

1- İpotek, kira ödemeleri, faturalar, diğer borçlar

2- İki hafta evden uzakta tatil

3- İki günde bir et, tavuk, balık yemek

4- Beklenmeyen finansal giderler

5- Bir telefon satınalma

6- Bir TV satınalma

7- Bir çamaşır makinası satın alma

8- Bir araba satın alma

9- Evi yeterince sıcak tutarak ısınma

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