Saray’ın Türkiye Yüzyılı: Her gün ayrı bir hukuksuzluk

İktidarın yargı eliyle uyguladığı baskı politikaları sürüyor. T24 yazarı, Gazeteci Tolga Şardan Erdoğan’a sunulan MİT raporunu haberleştirdiği için hukuksuzca tutuklandı. Şardan, karar sonrası “Gazeteciliğe devam edeceğiz” dedi.

Politika Servisi

Son dönemde yargıda oluşan kriz, gazetecilere yönelik gerçekleşen iki gözaltı ile beraber bir kez daha gün yüzüne çıktı. İktidar ise yargıdaki bu sorunları çözmek yerine operasyon düzenlemeyi tercih etti.

T24 yazarı, Gazeteci Tolga Şardan ve halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe yazdıkları haberler nedeniyle dün gözaltına alındı. Şardan, önceki gün yayımlanan ‘MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na sunduğu ‘yargı raporu’nda neler var?’ başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alınırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şardan’ın gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada, gözaltı işleminin ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yapıldığını belirtti. Savcılığın talimatı ile evinde arama yapılan Şardan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldü. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilen Şardan, hakimlik sorgusunun ardından tutuklandı.

Karar sonrasında konuşan Şardan, "Gazetecilik yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Şardan yazısında, "MİT, Cumhurbaşkanlığı’na yargıdaki şüpheli kararlar hakkında rapor sundu. MİT raporunda, başta uyuşturucu kaçakçıları olmak üzere suça karışan kişilerin haklarındaki adli süreçlerde lehlerine daha kolay kararların alınabildiği iddia edilen Bakırköy Adliyesi’yle muhatap olabilmek için adreslerini bu adliyenin sorumluluk alanına taşıdıkları yer alıyor. Raporda en çok sorunun yaşandığı ikinci adliye olarak Çağlayan Adliyesi gösteriliyor. Erdoğan’ın MİT yöneticileriyle görüşmesinde hakkında bilgi aldığı İstanbul’da görevli üst düzey bir yargı mensubu için ‘hayal kırıklığı’ yaşadığını söylediği ve o kişiye sinirlendiği iddia ediliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Şardan’dan kısa bir süre sonra gözaltına alınan halktv.com.tr Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe ise Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Dinçer’in 26 Ekim'de halktv.com.tr’de yayımlanan "Çete lideri olmakla suçlanan Turhan Döner ve Emirhan Döner'e tahliye kararı" başlıklı haberine ilişkin başlattığı resen soruşturma ile gözaltına alındı. Savcılık Gökçe’ye de ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını yöneltti. Konu hakkında açıklama yapan savcılık Gökçe’nin 44 yıl ve 34 yıl hapis cezası alan Döner kardeşlerin tahliye edildiği bilgisini yalanladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, haberde adı geçen kişilerin mahkemece tahliye edilmediklerini, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nce verilen ve kesinleşen hapis cezaları nedeniyle kişilerin halen Kırıkkale ile Edirne'de cezaevinde bulunduklarını açıkladı. Gökçe, savcılığa verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

GÖZALTILARA TEPKİ YAĞDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gözaltı kararlarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda iktidara seslendi. Kılıçdaroğlu şu ifadelere yer verdi: “Yargıyı arka bahçesi haline getiren, onuruyla mesleğini yapan hâkim-savcıları kızağa çeken Saray, gazetecilerin peşine düşmüş. MİT raporunun gereğini yapacağına, çürümüşlüğü gözler önüne seren gazeteci Tolga Şardan gözaltına alınıyor. Bu karardan derhal dönülmelidir”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu da gözaltılarla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada “Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz” denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği’nin açıklamasında gözaltılar derhal serbest bırakılsın çağrısı yapıldı. Açıklamada, “İktidarın keyfi susturma uygulamalarının yasal dayanağı olarak geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren sansür yasası, görevini Gazetecilikten vazgeçmeyen her meslektaşımızın yanında olduğumuzu bildiririz. Sürecin takipçisi olacağımızı tüm üyelerimize ve kamuoyuna duyururuz” ifadeleri yer aldı.